Au sosit la Roma 24 de milioane de pelerini pentru Jubileul speranței

Departamentul pentru Evanghelizare a publicat date privind numărul credincioșilor care au sosit până în prezent, în pelerinaj, pentru ”Jubileul speranței”.

Vatican News

Au trecut puțin peste opt luni de când papa Francisc a deschis Poarta Sfântă a bazilicii Sfântul Petru, pe 24 decembrie 2024, marcând oficial începutul Anului Sfânt. Până în prezent, numărul pelerinilor care au venit la Roma pentru ”Jubileul speranței” se ridică la 24 de milioane, potrivit Departamentului pentru Evanghelizare.

Între timp, sâmbătă, 6 septembrie a.c., la ora 10:00, papa Leon al XIV-lea va ține o audiență jubiliară în Piața Sfântul Petru, în timpul căreia Poarta Sfântă va rămâne închisă, dar la final, participanții vor putea trece prin ea fără a se fi înregistrat în prealabil pe portalul de înregistrare.