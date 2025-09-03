Acele planuri pentru un ”nou Orient Mijlociu” fără un popor palestinian

Să fie respectată obligația protejării populației civile, fără deplasarea forțată a populației

Andrea Tornielli

Conflictul israeliano-palestinian a fost întotdeauna o sursă de discuții și polarizare. Conflictul actual din Gaza și polemicile care îl însoțesc l-au făcut și mai extrem, dacă acest lucru a fost vreodată posibil. Polarizări aprinse, uneori chiar extreme, afectează o mare parte a societății civile în multe țări din întreaga lume. Ca întotdeauna, nu lipsesc instrumentalizările, simplificările și aproximările care, într-un context atât de complex, riscă să inducă în eroare și să provoace rău. Regăsim acest fenomen în limbajul folosit, în abordarea extrem de emoțională, în incapacitatea de a încerca să-l ascultăm pe celălalt.

Oroarea a ceea ce s-a întâmplat acum doi ani, atacul comis de Hamas, care rămâne un act terorist inuman care trebuie condamnat fără rezerve, a fost urmat de reacția previzibilă israeliană. O reacție disproporționată, care a depășit cu mult orice limită etic acceptabilă, așa cum este recunoscută nu doar de numeroase autorități internaționale, ci și de multe voci din Israel și din lumea ebraică în general. Dacă se analizează războiul declanșat în Gaza, luând în considerare ceea ce se întâmplă în restul Palestinei, în ceea ce se numea cândva Cisiordania, nu putem să nu ne gândim că, dincolo de reacția la masacrul din 7 octombrie, există și alte obiective. Extinderea așezărilor, atacurile continue și nepedepsite ale coloniștilor și declarațiile publice ale unor miniștri ai guvernului israelian care speră la sfârșitul autorității Palestiniene, anexarea tuturor teritoriilor și deportarea palestinienilor, ne conduc la ideea că obiectivul depășește cu mult eliminarea Hamas sau garantarea securității pentru Statul Israel. Știrile din aceste zile includ aprobarea unei noi așezări în Zona E1, care practic împarte teritoriul respectiv în două, precum și amenințarea anexării Zonei C a Teritoriilor Palestiniene, care se află deja sub control deplin israelian, fără a fi fost vreodată anexată oficial.

În acest context, din ce în ce mai tensionat, se publică, unul după altul, mai întâi în liniște, iar acum din ce în ce mai deschis, ”planuri” pentru un ”nou Orient Mijlociu”, un fel de ordine nouă, în care, însă, se pare că nu există loc pentru poporul palestinian. Cel mai recent dintre acestea este planul propus pentru dezvoltarea viitoare a Gazei, care a făcut obiectul multor discuții în aceste zile. Un plan care prevede construirea de orașe ”inteligente” și stațiuni de lux. Firește, acesta prevede ceea ce se numește, în mod semnificativ, ”evacuarea voluntară” a palestinienilor. Aceștia, dacă doresc, vor putea într-o zi să se întoarcă (sic!). Iar pentru cei care nu vor să plece, se planifică ”zone speciale”... Este un plan care vorbește de la sine. Am fi putut crede că este o poveste science fiction, subiectul unui film bazat pe fapte ireale. În schimb, pare a fi, din păcate, adevărat.

Este trist să constatăm slăbiciunea comunității internaționale și a organizațiilor multilaterale, incapabile să oprească această derivă, agravată de ignorarea voită a oricărei convenții internaționale, a respectului pentru reguli și a conduitei morale. Singurul limbaj rămâne cel al forței, în cuvinte chiar înainte de acțiunea militară.

Biserica nu are arme și nicio putere de a impune ceva. Singura sa armă este rugăciunea și puterea Evangheliei, care, însă, ne obligă să rostim un cuvânt clar al adevărului despre umanitate și viața lumii. Niciun viitor nu poate fi construit pe baza forței, pe lipsa de respect față de viața umană, pe aspirația la o existență demnă și sigură. Dorim acest lucru - și îl reiterăm cu convingere - pentru israelieni, continuând să cerem eliberarea imediată a tuturor ostaticilor încă prinși în tunelurile din Gaza, așa cum au făcut mai întâi papa Francisc și apoi papa Leon în apelurile lor. Dorim același lucru pentru palestinieni. Cerem ca ostaticii să fie tratați cu demnitate și umanitate și, în același timp, ca palestinienii din Gaza să fie tratați cu demnitate și umanitate. Sperăm că vor fi stabilite no combat zone, în întreaga Fâșie, adevărate zone libere sub protecție internațională, unde bolnavii, persoanele vulnerabile și civilii lipsiți de apărare să poată fi primiți cu brațele deschise.

”Evacuările voluntare” – adică strămutarea forțată; distrugerea totală; morțile nesfârșite; spitalele lovite; uciderea zilnică a celor care stau la coadă pentru o bucată de pâine; blocarea oricărei viziuni politice clare de a oferi poporului palestinian demnitate și o casă în propria țară – nu vor crea niciodată un echilibru viitor în Orientul Mijlociu. Ceea ce se întâmplă este, din păcate, destinat să creeze următoarea generație care să poarte dușmănie și riscă să fie încă o anticameră a unui alt val viitor de violență.

Anumite propuneri de dezvoltare care impun palestinienilor un viitor decis pentru ei înșiși și poate chiar despre ei sau, mai rău, împotriva lor, nu sunt decât o dovadă suplimentară de aroganță și orbire. Viitorul palestinienilor poate și trebuie decis doar împreună cu ei, niciodată fără ei. Biserica, așa cum face deja, va continua să se aplece asupra rănilor tuturor. Va continua să întindă o mână către oricine dorește să colaboreze la crearea unor contexte alternative pentru viață și demnitate. Va avea întotdeauna ușile deschise pentru cei care nu se predau logicii urii și a războiului, ci caută căi viabile către pace. Sfântul Scaun a recunoscut oficial Statul Palestina în urmă cu câțiva ani și nu putem rămâne tăcuți în fața a ceea ce se întâmplă. Încă o dată ne însușim cuvintele papei Leon al XIV-lea, care cere sfârșitul barbariei războiului, o rezolvare pașnică a conflictului, respectarea dreptului umanitar, respectarea obligației de a proteja populația civilă și interzicerea pedepselor colective, a utilizării nediscriminatorii a forței și a strămutării forțate a populațiilor.