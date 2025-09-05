Sfântul Scaun: îngrijorătoare reapariție a retoricii nucleare agresive

Într-un discurs ținut la ONU, cu sediul la New York, joi, 4 septembrie a.c., observatorul permanent al Sfântului Scaun, arhiepiscopul Gabriele Caccia, a subliniat preocuparea Sfântului Scaun cu privire la creșterea semnificativă a cheltuielilor militare la nivel mondial, cu arme din ce în ce mai distructive, adesea în detrimentul investițiilor în dezvoltarea umană integrală.

Vatican News

În loc să se îndrepte spre pace, lumea pare să se îndrepte în direcția opusă, cu dezvoltarea îngrijorătoare a unor arme din ce în ce mai distructive. Acest lucru a fost afirmat joi, 4 septembrie a.c., la New York, de arhiepiscopul Gabriele Caccia, observator permanent al Sfântului Scaun la Națiunile Unite, în cadrul reuniunii plenare la nivel înalt a Adunării generale dedicate Zilei internaționale împotriva testelor nucleare.



”Acum optzeci de ani”, a spus reprezentantul Sfântului Scaun, ”explozia primei arme nucleare a dezvăluit lumii o forță distructivă fără precedent. Acest eveniment a schimbat cursul istoriei și a aruncat o umbră lungă asupra umanității, declanșând consecințe grave atât pentru viața umană, cât și pentru creație. Consecințele devastatoare ale acestui eveniment dramatic au dus la convingerea problematică că pacea și securitatea pot fi menținute prin logica descurajării nucleare, un concept care continuă să pună la încercare raționamentul moral și conștiința internațională”.



Monseniorul a reamintit că, de la primul test nuclear din 16 iulie 1945, au fost efectuate peste două mii de teste nucleare în atmosferă, subteran, în oceane și pe uscat: ”Aceste acțiuni au afectat pe toată lumea, în special populațiile indigene, femeile, copiii și copiii nenăscuți. Sănătatea și demnitatea multora continuă să fie compromise în tăcere și, de prea multe ori, fără nicio compensație”.

”Din acest motiv”, a adăugat el, ”Sfântul Scaun ne invită să reflectăm asupra responsabilității comune urgente de a ne asigura că experiențele teribile din trecut nu se vor repeta: ”Este deosebit de îngrijorător faptul că, în fața acestei importante responsabilități comune, răspunsul global pare să se îndrepte în direcția opusă. În loc să ne îndreptăm spre dezarmare și o cultură a păcii, asistăm la o renaștere a retoricii nucleare agresive, la dezvoltarea de arme din ce în ce mai distructive și la o creștere semnificativă a cheltuielilor militare, adesea în detrimentul investițiilor în dezvoltarea umană integrală și promovarea binelui comun. Este imperativ să depășim spiritul de teamă și resemnare. Așa cum a afirmat recent papa Leon al XIV-lea: ”Nu trebuie să ne obișnuim cu războiul! Dimpotrivă, trebuie să respingem ca pe o ispită atracția armelor puternice și sofisticate” (Audiența generală, 18 iunie 2025).

Căutarea ”unei lumi fără arme nucleare”, a continuat monseniorul Caccia, ”nu este doar o chestiune de necesitate strategică și vitală, ci și o responsabilitate morală profundă. Acest angajament necesită o obligație reînnoiă față de dialogul multilateral și punerea în aplicare hotărâtă a tratatelor de dezarmare, precum și sprijin concret pentru comunitățile care continuă să sufere consecințele pe termen lung ale testelor nucleare și ale înarmării”.

”Sfântul Scaun”, a concluzionat arhiepiscopul, ”reiterează importanța intrării în vigoare a Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare, împreună cu punerea în aplicare deplină a Sistemului internațional de monitorizare a mecanismelor sale de verificare” și ”reiterează sprijinul său necondiționat pentru Tratatul privind interzicerea armelor nucleare”, solicitând ”consolidarea continuă a normei globale împotriva testelor nucleare explozive ca un pas esențial către o pace autentică și durabilă”.