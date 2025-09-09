”Au murit pentru a mărturisi Evanghelia”: peste 1.600 de noi martiri în secolul XXI

În cadrul unei conferințe organizate la Sala de Presă a Sfântului Scaun, membrii ”Comisiei pentru noii martiri – mărturisitori ai credinței”, au prezentat activitatea desfășurată până în prezent și au anunțat celebrarea ecumenică din 14 septembrie a.c., prezidată de papa Leon al XIV-lea. Mons. Fabene: ”Acești frați și surori și-au pus speranța nu în realitatea lumii, ci în inima lui Dumnezeu”. Riccardi: ”Creștinii continuă să moară pentru că mărturisesc evanghelia”.

Isabella H. de Carvalho – Cetatea Vaticanului

Există aproximativ 1.700 de martiri și mărturisitori ai credinței din secolul XXI recunoscuți de Comisia înființată în 2023 de papa Francisc, în cadrul Departamentului pentru Cauzele Sfinților. Cifra a fost anunțată luni, 8 septembrie a.c., la Sala de Presă a Sfântului Scaun, în cadrul unei conferințe de prezentare a activității desfășurate până în prezent de ”Comisia pentru noii martiri - mărturisitori ai credinței” și a celebrării ecumenice organizată de același Departament, care va fi prezidată de papa Leon al XIV-lea în bazilica papală ”Sfântul Paul din afara Zidurilor”, duminică, 14 septembrie a.c., în sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci”.

Trei sute patru martiri provin din America, 43 sunt europeni uciși în Vechiul Continent și alți 110 au căzut în timpul misiunilor din întreaga lume, 277 au fost uciși în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, 357 au fost martori ai credinței în Asia și Oceania și 643 în Africa, acesta din urmă fiind pământul ”unde mor cei mai mulți creștini”, a explicat Andrea Riccardi, fondatorul Comunității Sant'Egidio și vicepreședinte al comisiei formate din unsprezece membri. Mărturiile studiate au fost semnalate din toate latitudinile, de la diferite biserici și confesiuni creștine, precum și de la dieceze, conferințe episcopale, institute religioase și alte realități ecleziale. Acestea sunt vieți care mărturisesc persecuția religioasă, violența organizațiilor criminale, exploatarea resurselor naturale, atentatele teroriste, conflictele etnice și alte cauze pentru care creștinii sunt încă uciși. ”Din păcate, creștinii continuă să moară”, a continuat Riccardi, ”și continuă să moară pentru că sunt martori ai Evangheliei, pentru că sunt pasionați de Dumnezeu, de frații și surorile lor, pentru că sunt slujitori autentici ai umanității, pentru că sunt comunicatori liberi ai credinței”. ”Adesea, creștinul, prin însăși prezența lui ca om cinstit, respectuos al legii și dedicat binelui comun, creează neplăceri celor care vor să pună în aplicare planuri criminale”, a reiterat el.

Singura celebrare ecumenică a Jubileului

Memoria lor va fi comemorată în ”singura celebrare ecumenică de la Roma pe parcursul întregului An Jubiliar”, care va avea loc în sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, a declarat arhiepiscopul Fabio Fabene, secretar al Departamentului pentru Cauzele Sfinților și președinte al Comisiei. Douăzeci și patru de delegați din Biserici și din Comuniunile creștine vor lua parte la Liturgia Cuvântului. ”Vitalitatea Botezului ne unește pe toți”, a comentat prelatul, ”în creștinii care și-au dat viața, se realizează ecumenismul sângelui, așa cum îi plăcea sfântului Ioan Paul al II-lea să-l definească. Tocmai în martiriu este deja unită Biserica”. La rândul său, papa Leon ”speră ca sângele acestor martiri să fie o sămânță de pace și reconciliere, de fraternitate și de iubire, așa cum a scris cu ocazia recentului atac terorist din Congo”.

”Firul comun care străbate celebrarea este Evanghelia fericirilor, scrisă în trupul Bisericilor acestor fii care și-au pierdut viața apărând speranța în dragostea lor pentru Evanghelie și pentru cei mai săraci”, a subliniat monseniorul Marco Gnavi, secretarul Comisiei. Celebrarea va include, de asemenea, lecturi din capitolul 3 al Cărții Înțelepciunii, Psalmul 120 și un pasaj din scrisoarea sfântului apostol Paul către Timotei. După omilie, celebrarea va continua cu comemorarea martirilor care au mărturisit credința, în care, după proclamarea fiecărei fericiri, vor fi două intenții de rugăciune și câteva cuvinte pentru a aminti poveștile unor mărturisitori, precum călugărița Leonella Sgorbati, ucisă în Somalia în 2006, sau un grup de creștini evanghelici uciși de teroriști în 2019, în Burkina Faso.

Pe urmele Comisiei înființate de sfântul Ioan Paul al II-lea

În cadrul conferinței de presă, s-a subliniat, de asemenea, că activitatea de studiu și cercetare a Comisiei urmează pașii organismului creat de Ioan Paul al II-lea cu ocazia Jubileului din 2000, pentru a analiza și colecta mărturiile martirilor credinței din secolul al XX-lea, care au fost apoi expuse la memorialul ”noilor martiri ai secolului al XX-lea”, din biserica sfântul Bartolomeu, de pe ”isola tiberina”, din Roma. Papa Wojtyla a celebrat, de asemenea, o comemorare ecumenică în memoria acestor martiri, la 7 mai 2000, la Colosseum.

Un semn de speranță în timpul Anului Sfânt

Membrii Comisiei au subliniat, de asemenea, importanța acestor mărturii de viață în acest An Sfânt dedicat speranței. ”Acești frați și surori”, a declarat arhiepiscopul Fabene, ”au pus ancora speranței nu în realitatea lumii, ci în inima lui Dumnezeu, au nădăjduit în Dumnezeu, iar răsplata lor este plină de nemurire”. Monseniorul Gnavi a adăugat că ”speranța a fost motivul vieții lor înainte de moarte”, pentru că au purtat-o ​​”în contexte de conflict etnic, opresiune și umilință a săracilor” și unde răul era prezent. ”Speranța creștină nu este o stare de spirit sau optimism”, a concluzionat Riccardi, ”ci speranța creștină se maturizează în memoria fidelității lui Dumnezeu și se maturizează în memoria femeilor și bărbaților care au crezut într-un Dumnezeu care le-a fost fidel chiar și în circumstanțe nefavorabile”.