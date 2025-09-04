Leon XIV a încurajat Grupul comun al Bisericii catolice și al Consiliului mondial al Bisericilor (WCC)

Secretarul Departamentului pentru promovarea unității creștinilor, arhiepiscopul titular Flavio Pace, a trasat un prim bilanț al sesiunii plenare a Grupului mixt de lucru al Bisericii catolice și al Consiliului mondial al Bisericilor (W.C.C.). Participanții au avut o întrevedere cu papa Leon al XIV-lea înainte de audiența generală de miercuri, 3 septembrie 2025.

Vatican News – 4 septembrie 2025

S-a încheiat la Roma pe 3 septembrie a.c. sesiunea plenară a Grupului mixt de lucru format din reprezentanți ai Bisericii catolice și ai Consiliului mondial al Bisericilor (W.C.C.). Întâlnirea a oferit ocazia de a realiza un schimb de experiențe, de aprofunda relațiile și de a explora noile priorități. Secretarul Departamentului pentru promovarea unității creștinilor, arhiepiscopul titular Flavio Pace, a vorbit la mass-media Vaticanului despre lucrările sesiunii plenare a ”Joint Working Group” și despre audiența la papa Leon al XIV-lea. Interviul a fost realizat miercuri, 3 septembrie a.c., după întâlnirea cu Sfântul Părinte.

Monseniore, cum a decurs a doua sesiune de lucrări a Grupului comun?

A doua sesiune a acestei faze a ”Joint Working Group”, ca la fiecare reuniune, și-a propus mai întâi de toate să facă cunoscută membrilor Grupului și ai Consiliului mondial al Bisericilor realitatea Curiei Romane. A fost foarte frumos ieri [2 septembrie – n.r.] atelierul de lucru, realizat cu diverși participanți, la care, în loc să se meargă pentru a vizita diferitele departamente, am chemat în grupuri de câte patru persoane pe unii reprezentanți ai departamentelor ori ai instituțiilor curiale, având astfel posibilitatea de a face o scurtă prezentare a activității, dar și de a intra în sinergie, în dialog, cu un stil sinodal la modul pozitiv. Am avut astfel întâlniri cu reprezentanți de la Secretariatul de stat, Departamentul pentru serviciul dezvoltării umane integrale, Departamentul pentru evanghelizare, Departamentul pentru cultul divin, Departamentul pentru dialogul interreligios și Secretariatul [general al] Sinodului. Acest fapt a oferit posibilitatea de a percepe realitatea vie a Curiei, care interacționează, care îi ascultă pe ceilalți, care merge pe cale, conform diferitelor competențe. De aceea, a doua fază, când se desfășoară la Roma, este întotdeauna o ocazie de întâlnire și de ascultare a acestei realități. A avut loc, de asemenea, o intervenție a cardinalului Kurt Koch cu privire la provocările actuale ale Departamentului pentru promovarea unității creștinilor. Apoi s-au desfășurat lucrările grupurilor interne din cadrul Grupului mixt de lucru, în care membrii celor trei subcomisii, catolici și membri ai Consiliului mondial al Bisericilor, lucrează pe diferite teme care vor constitui conținutul unui eventual document, potrivit uzanței, la încheierea mandatului. De menționat că mandatul actualului Grup mixt de lucru se încheie în 2030 și va prezenta rezultatele sale atât Bisericii catolice cât și Consiliului mondial al Bisericilor. Este, așadar, o activitate care cuprinde mai mulți ani și se concretizează în decursul timpului.

Participanții au avut o întâlnire cu papa Leon, în această dimineață [3 septembrie – n.r.].

A fost o întâlnire foarte, foarte frumoasă. Mai întâi, pentru că Sfântul Părinte a acceptat să stabilească un loc în agenda sa și ne-a plasat înaintea audienței generale. Inițial, trebuia să fie doar un salut, o ocazie de face prezentările și o fotografie de grup. În realitate, Sfântul Părinte a vrut să se oprească cu fiecare dintre participanți, să cunoască proveniența și apartenența lor, după care a adresat un cuvânt de încurajare înainte de a recita rugăciunea Tatăl Nostru, de a da binecuvântarea și de a face fotografia de grup. În mod specific, a insistat ca aceste lucrări comune dintre Biserica catolică și Consiliul mondial al Bisericilor să meargă înainte, mai ales pentru că chemarea la unitate, într-un timp în care lumea este atât de divizată și rănită, este o chemare urgentă. Mărturia creștină și a Bisericilor nu poate să nu fie o chemare la unitate și la comuniune. Rugăciunea Tatăl Nostru, pe care am spus-o cu toții, spune că această forță, această sursă de unitate, noi o aflăm mai întâi de toate în relația cu Cristos, în faptul că-l chemăm pe Dumnezeu cu numele de tată. Apoi, papa ne-a dat binecuvântarea. A fost o întâlnire mai frumoasă decât era prevăzut, în sensul că ne-a acordat mai mult timp decât ne așteptam, iar cuvintele sale simple ne-au dat o bucurie atât de mare pentru a merge mai departe cu speranță și cu responsabilitatea acestui mandat de comuniune.