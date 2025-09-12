A treia Întâlnire mondială privind fraternitatea umană

Două zile de fraternitate, dialog și cultură la Roma, pe 12 și 13 septembrie, ”Întâlnirea mondială privind fraternitatea umană”. Evenimentul va culmina în seara zilei de 13 septembrie, în Piața Sfântul Petru, cu ”Grace for the World”. Vor fi spectacole susținute de artiști internaționali: Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend și Il Volo. Seara va include un spectacol aerian cu peste 3.000 de drone și lumini, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine.

12 septembrie 2025 – Vatican News

”Totul este pregătit pentru cea de-a treia ediție a ”Întâlnirii mondiale privind fraternitatea umană”, programată să se desfășoare la Roma, pe 12 și 13 septembrie a.c. Evenimentul, promovat de bazilica Sfântul Petru, va cuprinde 15 mese rotunde tematice și ateliere cu personalități internaționale care vor fi în dialog. Printre participanții la evenimentul de două zile se află cardinalul Mauro Gambetti, arhipreot al bazilicii Sfântul Petru, vicar general al Statului Cetății Vaticanului și președinte al Administrației Sfântului Petru (Fabbrica di San Pietro), Graça Machel Mandela, activistă și om politic, co-fondatoare a ”The Elders” și Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021”, se arată într-un comunicat de presă, din 11 septembrie a.c., al bazilicii Sfântul Petru din Vatican

Cardinalul Mauro Gambetti a subliniat faptul că: ”Intenția noastră este ca fraternitatea să devină o busolă concretă care să ghideze viața comunităților, instituțiilor și persoanelor. Experiența meselor rotunde ne ajută să ne întâlnim și să ne ascultăm reciproc, să ne cunoaștem și să ne recunoaștem. Să redescoperim fraternitatea și să alegem cuvinte și gesturi capabile să transforme economia, politica și relațiile sociale, deoarece acestea se bazează pe umanitate și demnitate comună. Aceasta este esența acestei Întâlniri, care își propune să genereze speranță și schimbare”, se mai evidențiază în comunicat.

Mesele rotunde tematice – inclusiv despre informație, mediu și sustenabilitate, economie și finanțe și Inteligență Artificială – s-au epuizat în doar câteva zile. ”Este un semn extraordinar”, a spus preotul Enzo Fortunato, ”peste 200 de jurnaliști internaționali și operatori media s-au înscris pentru a urmări îndeaproape această călătorie comună. Înscrierile care s-au epuizat, confirmă dorința de dialog și nevoia de a redescoperi împreună puterea fraternității care își are rădăcinile în Evanghelie”.

Întâlnirea va culmina în seara zilei de 13 septembrie în Piața Sfântul Petru cu ”Grace for the World”. Evenimentul va include spectacole susținute de artiști internaționali precum: Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend și Il Volo. Seara va include un spectacol aerian cu peste 3.000 de drone și lumini, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine.

O mare parte dintre participanți, vor fi primiți vineri, 12 septembrie a.c., în audiență de papa Leon al XIV-lea.