Parolin în Portugalia, a vizitat Fatima și locul accidentului din Lisabona

Cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, a vizitat Portugalia, între 12 -14 septembrie a.c. S-a rugat în zona în care funicularul ”da Glória” a deraiat, în Lisabona, și a participat la Jubileul autorităților civile.

Vatican News

Călătoria cardinalului secretar de stat, Pietro Parolin, în Portugalia, a avut loc între 12 și 14 septembrie a.c. Vizita cardinalului a început la sanctuarul de la Fatima, o destinație pentru milioane de pelerini în fiecare an. Conform programului, publicat pe contul X al Secretariatului de Stat @TerzaLoggia, cardinalul a fost la Fatima, unde s-a rugat Sfântul Rozariu, în ”Capelinha das Aparições”. De asemenea, a prezidat Sfânta Liturghie în bazilica ”Sfintei Fecioare Maria de la Fatima”. Apoi, a călătorit la Lisabona, unde s-a oprit pentru rugăciune la locul accidentului funicularului ”da Glória”, o emblemă istorică a orașului, care a deraiat pe 3 septembrie a.c., provocând morți și răniți.Tot la Lisabona, cardinalul Parolin s-a întâlnit cu premierul Portugaliei, Luís Montenegro, și a participat la Jubileul autorităților civile. Duminică, 14 septembrie a.c., cardinalul l-a vizitat pe președintele Republicii, Marcelo Rebelo de Sousa.