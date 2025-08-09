Un preot a pedalat din Germania la Roma pentru a ajuta copiii bolnavi în fază terminală

În trei zile și tot atâtea nopți nedormite, preotul german Pawel Nowak a parcurs cu bicicleta aproximativ 1.600 km din Germania până în capitala Italiei, strângând fonduri pentru unitatea medicală pediatrică Löwenherz, din orașul Syke, în Saxonia Inferioară. În timpul audienței generale de miercuri, 6 august a.c., ”ciclistul” l-a întâlnit pe papa Leon al XIV-lea și i-a povestit despre călătoria și proiectul său.

Ralib-Victor Alyase și Daniele Piccini – Cetatea Vaticanului

În trei zile și tot atâtea nopți nedormite, preotul german Pawel Nowak a parcurs cu bicicleta aproximativ 1.600 km din Germania până în capitala Italiei, strângând fonduri pentru unitatea medicală pediatrică Löwenherz, din orașul Syke, în Saxonia Inferioară. În timpul audienței generale de miercuri, 6 august a.c., ”ciclistul” l-a întâlnit pe papa Leon al XIV-lea și i-a povestit despre călătoria și proiectul său. Ajuns la Roma, în contul bancar special deschis fuseseră deja transferați 7.000 de euro din donații, dar alte fonduri, mărturisește preotul german, vor fi donate prin transfer bancar direct către unitatea medicală.

”Îngeri păzitori” cu mașina

Călătoria preotului a fost asistată de mulți ”îngeri păzitori” pe patru roți. Mai mulți membri ai comunității sale din Bremen l-au însoțit și sprijinit. ”I-am oferit ajutorul nostru în cazul în care ar fi avut nevoie”, iar la un moment dat a fost așa, povestește Veronika Hellmann. De-a lungul traseului, l-au însoțit pe preotul Nowak cu mașina – așa cum se face cu profesioniștii, în Giro d'Italia sau în Tour de France – și i-au furnizat mâncare, băuturi și tot ce avea nevoie în punctele de întâlnire convenite, de exemplu, într-o zi, o roată de rezervă. Și Jagoda Ignatowicz a făcut parte, împreună cu familia sa, din grupul de însoțitori. L-au întâlnit pe preotul Nowak la lacul Garda și l-au însoțit, urmându-l cu mașina, până la Roma. ”Pentru mine a fost o experiență impresionantă”, povestește tânăra de 17 ani. ”Nu aș fi crezut niciodată că așa ceva se poate realiza, fără somn și toate celelalte”, a conchis ea.

Întâlnirea cu papa Leon al XIV-lea

Miercuri, 6 august a.c., preotul Pawel Nowak i-a povestit papei Leon al XIV-lea despre realizarea sa. ”L-am întâlnit personal pe papa, după audiența generală am putut să-i strâng mâna și să schimb câteva cuvinte cu el”, a povestit fericit Nowak. Pontiful, fiind un iubitor al sportului, a fost impresionat de angajamentul preotului. Când a aflat că a pedalat trei zile și trei nopți fără să doarmă până la Roma, a vrut să facă o poză cu el, a povestit preotul Nowak mass-mediei de la Vatican după întâlnire, în timpul căreia i-a înmânat lui papei Leon al XIV-lea darurile copiilor din unitatea medicală. Papa i-a mulțumit și a dat binecuvântarea sa preotului, parohiei sale, copiilor bolnavi și familiilor lor.

Gata pentru o nouă provocare pe două roți

Preotul sportiv își planifică următoarea provocare sportivă și caritabilă. ”Voi rămâne la Roma până sâmbătă dimineață, dar apoi voi pleca în Austria, unde intenționez să particip la o cursă, o cursă adevărată, prima din viața mea, cu un obiectiv ambițios: este vorba despre campionatul mondial de ultracycling, ”Race around Austria”. Participanții, printre care se numără mulți cicliști profesioniști renumiți, vor trebui să parcurgă 2.200 km și 30.000 de metri diferență de nivel, traversând întreaga Austrie. Preotul, în vârstă de 39 de ani, abia așteaptă să se pună din nou la încercare. În Austria va concura pentru a strânge fonduri în favoarea Fundației pentru cancerul infantil din Bremen.