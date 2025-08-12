Papa Leon extinde drepturile mamelor și taților care lucrează în Vatican

Papa Leon al XIV-lea a aprobat publicarea luni, 11 august a.c., a unui rescript care introduce unele noutăți în privința concediului de paternitate, a dreptului părinților cu fii inabili sau aflați în situații de dizabilitate gravă și a acordării unor subvenții familiale.

Vatican News – 12 august 2025

Cinci zile de concediu retribuit pentru angajații din Vatican la nașterea unui copil și trei zile pe lună de concediu retribuit pentru părinții cu fii aflați în situații de dizabilitate: acestea sunt două din noile dispoziții cuprinse în rescriptul publicat în 11 august a.c. care extinde în diferite domenii tutela și drepturile lucrătorilor din Statul Cetății Vaticanului (SCV).

Documentul, semnat de Maximino Caballero Ledo, prefect al Secretariatului pentru economie, a fost aprobat de papa Leon al XIV-lea cu ocazia audienței acordată în 28 iulie a.c. prefectului, care i-a prezentat papei propunerile Consiliului ULSA (”Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica”), instituție din care fac parte reprezentanți ai diferitelor entități ale Sfântului Scaun, ai Guvernatoratului și ai respectivilor angajați.

Concediu de paternitate retribuit de cinci zile

Printre noutățile rescriptului – care modifică unele paragrafe din Textul unic de asigurări sociale pentru familii și din Normele pentru reglementarea subvențiilor familiale – se remarcă una referitoare la concediul de paternitate. ”Angajatul are dreptul la cinci zile de concediu retribuit cu ocazia nașterii unui copil”, se spune în documentul aprobat de Sfântul Părinte. ”Cele cinci zile de concediu, care se înțelege că sunt zile lucrătoare, pot fi folosite în mod continuu sau/și fracționat în zile întregi, dar nu cu ora, înainte și nu după treizeci de zile de la eveniment, altfel dreptul decade”. Tatălui lucrător îi revine, pentru cele cinci zile de concediu, ”un tratament economic egal cu 100% din retribuție, calculat cu toate efectele corelate vechimii în muncă”.

Familii cu fii afectați de dizabilități

În ceea ce privește familiile cu fii afectați de dizabilități aflați ”în situații de gravitate certificată”, rescriptul dispune că „părinții, alternativ, au dreptul în fiecare lună la trei zile de concediu retribuit, care pot fi folosite și în mod continuativ, cu condiția ca fiul să nu fie internat pe timp deplin în instituții specializate”. ”În optica oferirii unei disponibilități de timp mai ample pentru asistența unui membru al familiei cu dizabilități”, acordarea învoirii – cu excepția cazurilor autorizate de autoritatea competentă – presupune pentru angajat „imposibilitatea de a efectua o activitate de muncă diferită”, a cărei eventuală autorizare trebuie să fie revocată.

Certificarea clinică a dizabilității și a gravității acesteia, se menționează în rescript, este efectuată de un Colegiu de medici pe baza tabelelor de evaluare emanate de autoritatea superioară a Direcțiunii de sănătate și igienă a Guvernatoratului SCV. Evaluarea Colegiului nu poate fi contestată.

Nucleului familial cu o persoană recunoscută de Colegiul de medici drept afectată de dizabilități în situații grave sau inabilă îi revine o subvenție familială. Au dreptul la aceasta inclusiv titularii de pensie din Vatican directă, indirectă sau reversibilă, recunoscuți drept inabili sau cu dizabilități grave de Colegiul de medici.

Subvenții familiale

În privința subvențiilor familiale, rescriptul specifică faptul că beneficiarii acestora sunt nucleele familiale cu ”fii legitimi, legitimați ori recunoscuți, mai mari de vârsta de 18 ani împliniți”; dacă sunt elevi, ”în perioada studiilor de gradul doi până la vârsta de cel mult 20 de ani împliniți” sau ”pe toată durata studiilor universitare ori a studiilor recunoscute de Sfântul Scaun, până la vârsta de cel mult 26 de ani împliniți”. Studiile trebuie să fie documentate de un certificat de înscriere emis de universitate.