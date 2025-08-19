Mesaj al prefectului Paolo Ruffini pentru Uniunea catolică africană a presei

Într-un mesaj, Paolo Ruffini, prefectul Departamentului pentru Comunicare, a invitat participanții la congresul trienal al Uniunii catolice africane a presei (UCAP), care s-a desfășurat la Accra, în Ghana, să citească și să povestească istoria ”cu inteligența inimii”. În discursul său la conferință, nunțiul apostolic în Ghana, arhiepiscopul Julien Kaboré, a reamintit ”că doar persoana umană, creată de Dumnezeu și chemată la comuniune, posedă capacitatea de a căuta adevărul”.

Vatican News

A citi și a povesti istoria ”cu inteligența inimii, cu înțelepciunea iubirii, fără a confunda mijloacele și scopurile, adevărul și minciunile, intuiția și calculul”: pe scurt, ”a rămâne uman” și ”a deveni din ce în ce mai uman”. Aceasta este invitația adresată de Paolo Ruffini, prefectul Departamentului pentru Comunicare, într-un mesaj adresat participanților la congresul trienal al Uniunii catolice africane a presei (UCAP), care s-a desfășurat la Accra, în Ghana, de duminică 10 august a.c., până pe 17 august, reflectând asupra temei: ”Echilibrul dintre progresul tehnologic și conservarea valorilor umane în era inteligenței artificiale”.

Adevărul, dreptatea, frumosul

Într-o epocă în care relațiile dintre instituții și popoare au fost transformate ”radical” de rețelele de socializare, se pune întrebarea ”algoritmii și mașinile care îi procesează, pot să slujească umanității, în adevăr, cunoaștere, conștiință și frumusețe?”, a subliniat Ruffini în textul citit în fața a peste 150 de delegați din 30 de națiuni, de către monseniorul Janvier Yameogo, oficial al Direcției teologico-pastorală a aceluiași Departament. ”Răspunsul”, a adăugat Ruffini, invitându-i să reflecteze asupra relației ”dintre ființele umane și algoritmi”, constă ”în a împiedica algoritmii și procesoarele lor să creeze un sistem de dominație care pulverizează totul, ignorând adevărul, dreptatea și frumosul”, sacrificând unicitatea și demnitatea individuală. Pe de altă parte, a reflectat el, ne aflăm la o răscruce: pe de o parte se află ”dictatura mașinii condusă de gândirea totalitară”; pe de altă parte se află ”libertatea umană, fără de care nu există adevăr”. De aici și apelul la consolidarea capacității profesioniștilor din mass-media de a ”educa diversele lor audiențe” cu privire la necesitatea de a ”promova și conserva” valorile umane într-o lume ”puternic influențată de progresul tehnologic, în special de inteligența artificială (IA)”.

Unii cu ceilalți

Comunicarea este în primul rând un ”dar reciproc, al nostru”, născut din relația pe care o stabilim ”unii cu ceilalți”, a remarcat Ruffini. Iar comuniunea ”este ceea ce ne face membri unii altora”: ea este ”secretul” comunicării Bisericii, în spiritul Sinodului despre sinodalitate. Astăzi, când planeta se ”scufundă” într-o spirală a violenței și războiului, cu dificultăți tot mai mari în ”construirea spațiilor de întâlnire și dialog, pentru binele comun și pace”, nicio Biserică sau comunitate anume ”nu se poate imagina trăind în izolare”: bunăstarea noastră este ”legată” de cea a celorlalți.

Legăturile spontane și ”chiar informale” pe care tehnologia ne permite să le creăm pot fi apoi văzute ca ”o bogăție și o resursă” pentru promovarea unei experiențe din ce în ce mai complexe, cu conștientizare și discernământ, menținând în același timp ”o gestionare etică adecvată” a inteligenței artificiale și a cadrelor de reglementare ”centrate” pe persoana umană, așa cum a subliniat recent papa Leon al XIV-lea.

Nunțiul: Lucrătorii din mass-media, făcători de pace

În discursul său de deschidere, nunțiul apostolic în Ghana, arhiepiscopul Julien Kaboré, a reamintit că ”doar persoana umană, creată de Dumnezeu și chemată la comuniune, posedă capacitatea de a căuta adevărul, de a dori binele și de a se bucura de frumos”. Reamintind cum Biserica consideră progresul tehnologic, inclusiv inteligența artificială, ca fiind un ”rod nobil al creativității umane, un ecou al chipului divin în care am fost creați”, arhiepiscopul Kaboré a subliniat că nu putem ignora ”amenințările reale” reprezentate de IA ”nereglementată”, de la ”manipularea conștiințelor”, ”erodarea” relațiilor autentice și ”aplatizarea adevărului în preferințe algoritmice”. Prin urmare, un apel adresat lucrătorilor catolici din mass-media: să se asigure că munca lor este ”întotdeauna înrădăcinată în demnitatea inviolabilă a persoanei umane și în slujba unei culturi a întâlnirii, solidarității și adevărului”, cu inimile ”deschise către adevăr, iubire și Dumnezeu”. În special, lucrătorilor mass-mediei din Africa, nunțiul a reiterat misiunea lor ”nobilă” de a fi arhitecți ai ”păcii și reconcilierii”.

Contribuții la conferință

În prezentarea conferinței, organizatorii au subliniat modul în care participanții se reunesc ”sub steagul credinței, al colaborării profesionale și al unui scop comun”, iar Asociația jurnaliștilor din Ghana a identificat ca fiind ”esențial” angajamentul lucrătorilor din mass-media de a-și ”ancora munca în valorile durabile ale adevărului, corectitudinii, responsabilității și compasiunii”.