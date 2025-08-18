Fresca Judecății Universale din Capela Sixtină va intra în restaurare în 2026

Fresca Judecății Universale din Capela Sixtină va fi supusă unor lucrări de curățire și restaurare în luna ianuarie a anului 2026: au anunțat la Vatican News responsabilii Muzeelor Vaticanului. Se estimează că lucrările, care au devenit necesare după afluxul vizitatorilor din ultimii ani, vor avea o durată de trei luni.

Vatican News - 18 august 2025

În primele luni ale anului 2026, fresca Judecății Universale din Capela Sixtină va fi supusă unor lucrări extraordinare de întreținere și curățire: a anunțat la Vatican News Paolo Violini, noul director al Laboratorului de restaurare a picturilor și materialelor lemnoase al Muzeelor Vaticanului. Într-un articol realizat de Paolo Ondarza, directorul povestește emoția care marchează activitatea de coordonare a intervențiilor tehnice de întreține a unor capodopere fundamentale pentru istoria artei și patrimoniul umanității. Astfel, alături de fresca lui Michelangelo, printre următoarele activități de întreținere, se numără, de asemenea, Loggia lui Raffaello.

Urmând cele mai noi tehnologii științifice din domeniu, responsabilul Laboratorului amintit subliniază că la Muzeele Vaticanului, mai mult decât în alte instituții de profil, există o atenție specială față de ”valoarea imaterială” a unei lucrări, restauratorii din jurul papei fiind adevărați custozi ai unui mesaj creștin pe care orice operă sacră îl poartă cu sine. În plus, afirmă că abordarea holistică a restauratorului față de pictură este asemănătoare cu relația care se stabilește între un medic și pacientul său.

Lucrările de restaurare și întreținere a frescei lui Michelangelo au devenit necesare în urma impactului lăsat de numărul mare de vizitatori din ultima perioadă, mai ales din timpul Jubileului. ”Ar trebuie să încheiem lucrările în luna martie [din 2026 – n.r.] astfel încât să eliberăm peretele înainte de a începe Săptămâna Sfântă”, a anticipat Violini. În cele trei luni de lucrări, va fi montată o schelă care va acoperi peretele în întregime și va avea vreo zece niveluri de lucru, cu un elevator acționat electric care va permite atât munca a 10-12 specialiști concomitent, cât și un raport apropiat cu opera de artă.

Prezența unui Laborator de restaurare în cadrul Muzeelor Vaticanului permite o perspectivă conservativă privilegiată și, în același timp, garantează accesul viitoarelor generații la un patrimoniu artistic imens, aflat în cei aproximativ 7 km de itinerar expozițional, în bazilicile romane și în siturile externe care fac referință la competențele Vaticanului.