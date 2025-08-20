Din Israel la Roma. În vizită la papa, catolicii vorbitori de limbă ebraică

Locuiesc în Israel, vorbesc ebraica și sunt catolici. Cu ocazia Jubileului din 2025 și a celei de-a 70-a aniversări a vicariatului sfântul Iacob, comunitatea catolică vorbitoare de limbă ebraică a făcut un pelerinaj la Roma. Deși îl întâlniseră anterior, printre alții, pe sfântul Ioan Paul al II-lea, au venit pentru prima dată ca și vicariat. Punctul culminant al pelerinajului lor a fost întâlnirea cu papa Leon al XIV-lea.

d. Paweł Rytel-Andrianik, Karol Darmoros

O întâlnire plină de emoții

”Suntem bucuroși că am putut să-l întâlnim pe papa. I-am spus că suntem catolici vorbitori de ebraică, avem șapte comunități în Israel și îl rugăm să nu ne uite”, a declarat pentru Radio Vatican – Vatican News, părintele Piotr Żelazko, vicar patriarhal al vicariatului sfântul Iacob pentru catolicii vorbitori de ebraică din Israel.

Sfântul Părinte i-a întâmpinat pe pelerini cu zâmbetul pe buze și cu deschidere. ”A fost punctul culminant al pelerinajului nostru. Papa ne-a binecuvântat și a vorbit cu noi. A fost o întâlnire extrem de emoționantă”, a adăugat vicarul.

Abi, unul dintre participanții la pelerinaj, a subliniat că s-a simțit ca acasă la Roma. ”Suntem 100% israelieni și 100% catolici, ne rugăm pentru pace”, a spus el. Un alt pelerin, Nadav, a subliniat că rădăcinile Bisericii sunt în Țara Sfântă. ”Sfântul nostru patron, sfântul Iacob, era evreu și vorbea ebraică. Suntem un semn de speranță și ne rugăm pentru pacea în Țara Sfântă între israelieni și palestinieni”, a asigurat el.

Poarta Sfântă și rugăciunea în ebraică

Pelerinii au vizitat bazilicile și catacombele romane, rugându-se în ebraică. ”Sunt sigur că în multe dintre aceste locuri, Sfânta Liturghie a fost celebrată în ebraică pentru prima dată”, a adăugat părintele Piotr Żelazko.

Momentul trecerii prin Poarta Sfântă a bazilicii Sfântul Petru a fost deosebit de semnificativ. ”Nu ne-am simțit ca niște oaspeți. Sfântul Petru s-a născut în Galileea, sfântul Paul era evreu, așa că am fost acasă”, a subliniat preotul.

70 de ani de vicariat al sfântului Iacob

Vicariatul a fost înființat în 1955 și cuprinde șapte comunități vorbitoare de limbă ebraică din Israel. Este o parte mică, dar dinamică, a Bisericii latine din Țara Sfântă. ”Avem viață parohială, grupuri de tineri și campusuri pentru copii. (...) Suntem o minoritate, dar încercăm să fim o punte între societatea ebraică și Biserică”, a subliniat părintele Żelazko, încurajând credincioșii din întreaga lume să sprijine activitatea vicariatului sfântul Iacob.

Încă de la început, comunitatea catolică vorbitoare de limbă ebraică a fost susținută de Sfinții Părinți. Un rol special l-a avut sfântul Ioan Paul al II-lea, care i-a primit pe membrii comunității. El a fost primul papă care a vizitat o sinagogă din Roma și s-a rugat la Zidul Plângerii din Ierusalim. Gesturile sale dărâmă barierele și deschid noi căi pentru dialogul dintre catolici și evrei. Mai mult, Jubileul vicariatului coincide și cu cea de-a 60-a aniversare a promulgării Nostra Aetate, un document al Conciliului Vatican II despre relația Bisericii cu alte religii.

Fiți raze de speranță

Catolicii vorbitori de limbă ebraică care trăiesc în această țară sfâșiată de conflict doresc să dea mărturie despre pace. ”Lumea, în Orientul Mijlociu, are nevoie de persoane care să demonstreze că pacea este posibilă”, a spus părintele Żelazko. Prezența la Roma și rugăciunea lor în limba apostolilor au fost un semn că Biserica își are rădăcinile în Țara Sfântă, iar comunitatea mică de catolici vorbitori de limbă ebraică are astăzi o mare misiune: să fie o lumină a unității, a păcii și a speranței.