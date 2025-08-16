Parolin în Burundi: în slujba binelui comun, pentru ca toți să trăiască cu demnitate

În timpul vizitei sale în Burundi, 12-18 august a.c., cardinalul secretar de stat a celebrat Liturghia în solemnitatea ”Adormirii Maicii Domnului” la sanctuarul marian din Mugera. Pe 14 august a.c., a inaugurat un monument la locul asasinării nunțiului apostolic, monseniorul Courtney, în decembrie 2003. ”El a fost aproape de toți”, a subliniat cardinalul, ”pentru a comunica viziunea unei posibile păci”.

În Burundi, celebrarea solemnității ”Adormirea Maicii Domnului” a coincis cu ridicarea la rang de bazilică minoră a parohiei ”Sfântul Anton de Padova”, care găzduiește sanctuarul național marian din Mugera, parte a arhidiecezei de Gitega. La Celebrare, prezidată de cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sanctității Sale, au participat episcopii țării, nunțiul apostolic în Burundi și consilierul său diplomatic, sute de preoți, călugări și călugărițe și mii de credincioși. Guvernul din Burundi a fost reprezentat de președintele republicii, Évariste Ndayishimiye.

Liturghia de la sanctuarul național marian din Mugera

Sanctuarul marian din Mugera, unde oamenii se roagă la Fecioara Maria de la Lourdes, care amintește de consacrarea Burundi-ului către Preasfânta Fecioară, Regina păcii, pe 15 august 1961, și unde Dumnezeu a acordat multe haruri prin mijlocirea Sfintei Fecioare, continuă să fie un loc unde mii de credincioși merg în pelerinaj în fiecare an pentru a implora darul păcii pentru țară și pentru lume. Pelerinajul anual subliniază că acea consacrare către Fecioară este o expresie a credinței crescânde a bisericii din Burundi, a dorinței sale de a căuta refugiu sub protecția Mamei Cerului și de a fi călăuzită prin ea de către Fiul ei, Isus Cristos.

Ceea ce este cel mai impresionant la sanctuarul din Mugera este modul în care o mică grotă cu pietre africane, menită să imite grota de la Lourdes, poate atrage o mulțime atât de mare de pelerini care vin la Mugera pentru a găsi speranță și a se ruga la Maica lor cerească, pentru a aduce pace în inimi și să lumineze mințile guvernanților pentru a alege căi ale păcii pentru lume. Toți credincioșii acestei iubite țări, care a cunoscut atâtea încercări, nu au renunțat niciodată să trăiască în speranță, își manifestă credința în acest loc, pentru ca oamenii de bunăvoință să își poată continua eforturile cu curaj pentru a realiza pacea mult dorită.

Din acest motiv, cardinalul Parolin, în omilia sa, a făcut un apel puternic la depășirea intereselor personale, astfel încât, cu un zel reînnoit, oamenii din întreaga lume să poată sluji binelui comun, pentru ca în locurile de război, unde atâția au îndurat încercări și greutăți atât de mult timp, să poată aspira din nou la o viață demnă și sigură.

Binecuvântarea monumentului în memoria nunțiului Courtney

În ziua precedentă, secretarul de stat a călătorit la Minago pentru a binecuvânta un monument la locul unde, pe 29 decembrie 2003, nunțiul apostolic Michael Courtney, arhiepiscop irlandez, a fost ucis într-o ambuscadă în timp ce se întorcea acasă. Cardinalul Parolin a amintit că arhiepiscopul Courtney a mers alături de poporul din Burundi în anii dificili și a lucrat întotdeauna pentru reconciliere și pace, alături de toată lumea, cu răbdare și tenacitate, pentru a comunica viziunea unei posibile păci, fiind aproape de toată lumea, neglijându-și propria viață.

Și, în final, a repetat cuvintele cu care Sfântul Ioan Paul al II-lea l-a comemorat pe arhiepiscopul Courtney, la 1 ianuarie 2004: pentru creștin, ”a proclama pacea înseamnă a-l anunța pe Cristos, care este «pacea noastră», înseamnă a proclama Evanghelia sa, care este «Evanghelia păcii»; înseamnă a-i chema pe toți la fericirea de a fi «făcători de pace». Monseniorul Michael Aidan Courtney, reprezentantul meu ca nunțiu apostolic în Burundi, a fost și el martor al ”Evangheliei Păcii”. A fost ucis tragic acum câteva zile în timp ce își îndeplinea misiunea de a promova dialogul și reconcilierea. Să ne rugăm pentru el, sperând că exemplul și sacrificiul său vor aduce roade de pace în Burundi și în întreaga lume”.