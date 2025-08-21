Grech, episcopilor din Peru: să fiți o Biserică cu brațele deschise către toți

”A conversa în Duhul Sfânt”, ne ajută să discernem acea voce care vine de Sus, care călăuzește convertirile personale și comunitare, ”pentru ca sinodalitatea să prindă rădăcini în Bisericile voastre locale”. Acesta este gândul pe care cardinalul Mario Grech, secretarul general al Sinodului, l-a adresat episcopilor din Peru cu ocazia celei de-a 129-a Adunări plenare ordinare a conferinței episcopale a țării, care a început pe 18 august a.c., în capitala Lima și se desfășoară până joi, 21 august.

Isabella H. de Carvalho – Cetatea Vaticanului

”Întâlnirea voastră capătă caracterul unei adevărate reculegeri spirituale, mai mult decât o simplă întâlnire organizațională. Este un timp de har, în care Duhul vorbește inimii Bisericii prin inimile păstorilor ei”, a subliniat cardinalul Grech. Conversația în Duh, a spus el, ”înseamnă a te lăsa provocat de mișcările interioare pe care Duhul le inspiră în fiecare dintre voi și printre voi, acordând atenție nu numai cuvintelor, ci și tăcerilor, intuițiilor și emoțiilor spirituale care apar în schimbul fratern”.

Prezența dialogului și a iubirii

Secretarul general al Sinodului a amintit, de asemenea, încurajarea papei, la doar câteva ore după alegerea sa din 8 mai, de a fi ”o Biserică misionară, o Biserică care construiește punți, dialog, mereu deschisă să primească (...) cu brațele deschise către toți, toți cei care au nevoie de caritatea, de prezența, dialogul și iubirea noastră”. Salutând studiul aprofundat al Documentului final al Sinodului, de către episcopii peruani, în timpul întâlnirii lor, cardinalul Grech i-a invitat, de asemenea, să reflecteze asupra Liniilor trasate pentru faza de implementare a Sinodului, care ”pot oferi un cadru de reflecție, astfel încât roadele muncii voastre să poată contribui la un discernământ eclezial mai amplu”.