Cardinalul Parolin: Șocat de ceea ce se întâmplă în Fâșia Gaza

La Napoli, cu ocazia deschiderii celei de-a 75-a Săptămâni Liturgice Naționale, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre bombardamentul israelian de luni, 25 august a.c., asupra Fâșiei Gaza, cardinalul Pietro Parolin a declarat că "este o absurditate", trăgând un semnal de alarmă cu privire la situația umanitară. În ceea ce privește Ucraina, secretarul se stat a afirmat că este necesar să "continuăm să ne implicăm activ pentru pace și reconciliere" și că este nevoie de "multă politică".

26 august 2025. "Suntem îngroziți de ceea ce se întâmplă în Gaza, în ciuda condamnării din partea întregii lumi", deoarece "există un cor de voci care condamnă ceea ce se întâmplă". Astfel a declarat cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, la Napoli, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor cu privire la bombardamentul israelian asupra spitalului Nasser din Khan Younis, din Fâșia Gaza, în care au fost ucise 20 de persoane, printre care cinci jurnaliști. Prelatul le-a răspuns jurnaliștilor în contextul deschiderii celei de-a 75-a Săptămâni Liturgice Naționale. "Este o absurditate", a adăugat cardinalul, observând că pare să nu existe "nici o speranță de soluție" și că "situația devine din ce în ce mai complicată și, din punct de vedere umanitar, din ce în ce mai precară, cu toate consecințele pe care le vedem în mod continuu".

Cu privire la Ucraina, cardinalul secretar de stat a afirmat că "este nevoie de multă politică, deoarece există numeroase soluții la nivel teoretic" și "sunt multe căi care pot fi urmate pentru a ajunge la pace", dar "trebuie să fim dispuși să le punem în practică" și "evident, avem nevoie și de dispoziții spirituale". "Este nevoie de speranță pentru întreaga lume", a mai spus cardinalul Parolin, subliniind că Jubileul proclamat de papa Francisc, dedicat tocmai acestei teme, "ar dori să fie un moment de redobândire a speranței". "Speranță împotriva oricărei speranțe", a subliniat cardinalul, având în vedere că "astăzi" nu există "multe elemente care să ne ajute să sperăm, mai ales la nivel internațional", după cum se poate observa "chiar și în aceste zile" din "dificultatea de a iniția căi de pace în situații de conflict", dar "nu trebuie să renunțăm", fiind necesar "să continuăm să lucrăm pentru pace și reconciliere".