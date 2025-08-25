Tezaurul duhovnicesc al Bisericii ne oferă și anul acesta oportunitatea Iertării celestiniene

Joi, 28 august, cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Vaticanului, va deschide Poarta Sfântă a Bazilicii Santa Maria di Collemaggio (L’Aquila), în contextul celei de-a 731-a ediții a Marii Iertări Celestiniene, indulgența plenară introdusă de papa Celestin al V-lea, în 1294. Poarta Sfântă a bazilicii va fi închisă 24 de ore mai târziu, de monseniorul Antonio D'Angelo, arhiepiscop de L’Aquila – informează situl perdonanza-celestiniana.it.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 25 august 2025. Începute vineri, 22 august a.c., celebrările de la L'Aquila, din acest an, prevăd numeroase inițiative, precum conferința "Celestin al V-lea și cultura iertării. Calea vieții creștine într-o rețea de speranță și răbdare", organizată de Institutul Superior de Științe Religioase "Fides et Ratio" al Arhiepiscopiei L'Aquila, cu desfășurare sâmbătă, 23 august.

Tot sâmbătă, 23 august, în cursul serii, în orașul L'Aquila, în Piazza del Palazzo, a fost inaugurat și aprins așa-numitul "Trepied al Păcii", cu Torța lui Celestin al V-lea (Pietro da Morrone) care a pornit de la Eremul Sfântul Onofriu. Odată cu aprinderea "Trepiedului Păcii", simbol al păcii, reconcilierii și dialogului între popoare, au început celebrările celei de-a 731-a ediții a Marii Iertări Celestiniene, introduse de un concert inaugural.

Programul de duminică, 24 august, a fost dedicat dansului clasic, la Gala internațională participând vedete de la Royal Ballet din Londra, Birmingham Royal Ballet, Opera din Viena și Berlin, Compañía Nacional de Dans din Madrid și Baletul Național Olandez. Potrivit sitului perdonanza-celestiniana.it, vedete de primă mărime au interpretat repertorii clasice și premiere mondiale.

Programul Marii Iertări Celestiniene de luni, 25 august, prevede ceremonia de oferire a Crucii Iertării, realizată pe parcursul a 24 de ani de maeștrii artizani Laura Caliendo și Gabriele Di Mizio. Este vorba de o piesă unică creată și donată municipalității din L'Aquila. În cursul serii, are loc un concert pentru tineri, organizat cu dorința de a oferi tinerei generații un spațiu cultural deschis, participativ și captivant.

Și programul de marți, 26 august, este dedicat muzicii și literaturii, cu un spectacol intitulat: "Scalinata di San Bernardino"

Ziua de miercuri, 27 august, este dedicată Premiului Iertării – ceremonia de decernare a premiilor având loc cu începere de la ora 18.00, la Sala de conferințe Palazzo Margherita. Premiului Iertării – informează situl perdonanza-celestiniana.it – este dedicat bărbaților și femeilor care se angajează zilnic în apărarea celor mai vulnerabili membri ai societății, în promovarea dialogului între diferite culturi, în acțiuni umanitare, apărarea egalității drepturilor și afirmarea păcii și progresului între popoare.

Joi, 28 august, are loc momentul culminant din programul Marii Iertări de la Assisi, cu cortegiul istoric alcătuit din sute de participanți în costume medievale, însoțind documentul prin care papa Celestin al V-lea a stabilit indulgența plenară.

În cursul serii, cu începere de la ora 18, are loc deschiderea Porții Sfinte a Bazilicii Santa Maria di Collemaggio, în acest an ritualul solemn fiind prezidat de cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, în calitate de trimis al Sfântului Părinte.

Deschiderea Porții Sfinte marchează începutul celor 24 de ore în care este posibilă obținerea indulgenței plenare intrând în bazilica Santa Maria di Collemaggio prin Poarta Sfântă, după îndeplinirea condițiilor cerute.

Vineri, 29 august, are loc ceremonia de închidere a Porții Sfinte, celebrările Marii Iertări Celestiniene încheindu-se cu o Sfântă Liturghie solemnă care marchează și încheierea perioadei indulgenței.

Sâmbătă, ultima zi din programul celebrărilor este dedicată unui concert de încheiere, cu participarea Orchestrei Conservatorului "Alfredo Casella" și a corurilor reunite ale orașului L’Aquila.