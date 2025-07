A fost aprobat un nou formular liturgic: ”Missa pro custodia creationis”

Papa Leon al XIV-lea a aprobat un decret care cuprinde un nou formular liturgic și lecturile biblice vizând ”Sfânta Liturghie pentru ocrotirea creației” (Missa pro custodia creationis). În Liturghierul Roman, noul formular liturgic va fi adăugat la secțiunea ”Liturghii pentru diferite necesități”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

3 iulie 2025 – Vatican News. Papa Leon al XIV-lea a aprobat decretul Departamentului pentru cultul divin și disciplina sacramentelor vizând ”Missa pro custodia creationis”, cu un formular liturgic propriu și lecturile biblice specifice.

”Sfânta Scriptură”, se afirmă în decretul semnat de prefectul departamentului, cardinalul Arthur Roche, „îndeamnă oamenii să contemple taina creației și să aducă neîncetat mulțumire Preasfintei Treimi pentru acest semn al bunăvoinței sale care, ca o comoară de mare preț, trebuie iubit, păzit și în același timp făcut să progreseze, precum și să-l transmită din generație în generație”.

”În acest timp”, se mai citește în decret, ”apare evident că lucrarea creației este amenințată în mod serios din cauza folosirii iresponsabile și abuzului bunurilor pe care Dumnezeu le-a încredințat grijii noastre (cf. Laudato si, nr. 2). Din acest motiv, se consideră oportun să se adauge la Liturghiile pentru diferite necesități din Liturghierul Roman formularul Missa pro custodia creationis”.

Papa Leon al XIV-lea, se menționează la finalul decretului, a aprobat și a dispus divulgarea acestui formular, împreună cu lecturile biblice specifice, redactat în limba latină și atașat prezentului decret, în timp ce Departamentul pentru cultul divin și disciplina sacramentelor îl promulgă și îl declară ca fiind textul tipic.

Decretul are data de 8 iunie 2025, solemnitatea Coborârii Sfântului Duh.

MISSA

PRO CUSTODIA CREATIONIS

Ant. ad introitum Ps 18 (19), 2

Cæli enárrant glóriam Dei,

et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.

Collecta

Pater,

qui in Christo, primogénito omnis creatúræ,

univérsa ad exsisténtiam vocásti,

præsta, quǽsumus, ut, dóciles Spíritus tui spiráculo vitæ,

ópera mánuum tuárum in caritáte custodiámus.

Per Dóminum.

Super oblata

Súscipe, Pater,

hos fructus terræ nostrarúmque mánuum:

pérfice in eis opus creatiónis tuæ

ut, a Spíritu Sancto transformáti,

cibus et potus vitæ ætérnæ pro nobis fiant.

Per Christum.

Ant. ad communionem Ps 97 (98), 3

Vidérunt omnes términi terræ

salutáre Dei nostri.

Post communionem

Sacraméntum unitátis quod accépimus, Pater,

communiónem tecum áugeat fratribúsque

ut, novos cælos et terram novam exspectántes,

conveniénter una cum ómnibus creatúris

vívere discámus.

Per Christum.

Pentru lecturile biblice, decretul propune una din Vechiul Testament (Înț 13,1-9) și una din Noul Testament (Col 1,15-20), iar pentru Psalmul responsorial, la alegere, din Ps 18 (2-3.4-5) sau din Ps 103 (1-2a. 5-6 10 et 12. 24 et 35c). Versul la Evanghelie poate fi Ps 104, 24 sau 1Cr 29, 11d. 12b, în timp ce pagina Evangheliei poate fi luată de la Mt 6, 24-34 ori de la Mt 8, 23-27.