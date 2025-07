Parolin: situația din Gaza insuportabilă, distrugând și înfometând oamenii

Într-un interviu acordat postului italian Tg2, difuzat vineri seară, 18 iulie a.c., secretarul de stat al Sfântului Scaun a vorbit despre un apel telefonic ”oportun” al premierului israelian Netanyahu către Sfântul Părinte, solicitând, totuși, claritate cu privire la raidul care a lovit biserica ”Sfânta Familie” din Gaza. Cu privire la medierea Sfântului Scaun în conflictele aflate în curs, Parolin a reamintit că ”este nevoie de voință politică pentru a pune capăt războiului”.

Vatican News

”Un război fără limite”: aceasta este judecata cardinalului Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, despre ceea ce se întâmplă în Gaza, intervievat telefonic, vineri seară 18 iulie a.c., de postul italian de televiziune Tg2. Cardinalul a vorbit despre ”limite care au fost depășite” și despre ”o evoluție dramatică”, făcând apel la claritate cu privire la ceea ce s-a întâmplat joia trecută în atacul militar asupra bisericii ”Sfintei Familii” din Gaza, soldat cu 3 morți și 10 răniți, printre răniți aflându-se și preotul paroh, Gabriel Romanelli. În ceea ce privește numeroasele războaie în curs, el a amintit că Sfântul Scaun este întotdeauna deschis la mediere, dar ”medierea”, a spus el, ”are loc numai atunci când cele două părți o acceptă”. De asemenea, cardinalul s-a oprit asupra conversației telefonice dintre Sfântul Părinte și premierul Netanyahu.

Întrebat cum consideră apelul telefonic al lui Netanyahu către Sfântul Părinte, cardinalul a răspuns: ”Cred că a fost oportun; era inevitabil să nu i se explice papei, să nu-l informeze direct pe papă despre ce se întâmplase, ceea ce este de o gravitate absolută. Așadar, consider apelul telefonic ca fiind pozitiv, consider pozitivă disponibilitatea prim-ministrului israelian de a vorbi direct cu papa Leon. Acum, după părerea mea, există trei lucruri la care trebuie să ne așteptăm de la această convorbire telefonică cu papa Leon sau după această convorbire telefonică: în primul rând, ca rezultatele reale ale investigației promise să fie făcute cunoscute. Pentru că prima interpretare care a fost dată a fost cea a unei erori, dar a fost asigurat că va exista o investigație în acest sens: astfel încât această anchetă să fie efectuată cu toată seriozitatea și rezultatele să fie cunoscute. Și apoi, după atâtea cuvinte, în cele din urmă să se facă loc faptelor. Sper cu adevărat că ceea ce a spus prim-ministrul poate fi realizat cât mai curând posibil, deoarece situația din Gaza este cu adevărat insuportabilă”.

Sentimentul este că ne confruntăm cu un război fără limite...

”Cu siguranță este un război fără limite”, a continuat cardinalul Parolin”, din ceea ce am putut vedea: cum poți distruge și înfometa o populație precum cea din Gaza? Multe limite au fost deja depășite. Pe de altă parte, am spus acest lucru încă de la început, ca diplomație a Sfântului Scaun: faimoasa chestiune a proporționalității. În ceea ce privește acest episod, dacă merge în direcția pe care tocmai ați descris-o, este o evoluție dramatică. Revin la ceea ce am spus: să le acordăm timpul necesar pentru a ne spune efectiv ce s-a întâmplat: dacă a fost într-adevăr o eroare, lucru de care ne putem îndoi în mod legitim, sau dacă a existat o voință de a lovi direct o biserică creștină, știind cât de mult creștinii sunt un element de moderație în cadrul Orientului Mijlociu și, de asemenea, în relațiile dintre palestinieni și evrei. Așadar, ar exista din nou dorința de a elimina orice element care ar putea ajuta la ajungerea a cel puțin un armistițiu și apoi la o pace”.

Atât de multe fronturi de război sunt deschise: ce mai poate face Sfântul Scaun în materie de mediere diplomatică?

”Rămânem deschiși”, a subliniat Parolin, ”ba chiar ne propunem, s-a făcut deja în mai multe ocazii. Dincolo de aceasta, chiar văd dificil să se facă pași suplimentari, pentru că, dacă folosiți cuvântul ”mediere” într-un sens tehnic, medierea există doar atunci când cele două părți o acceptă: trebuie să existe voință din partea fiecăreia dintre cele două părți aflate în conflict, a celor două țări sau populații aflate în conflict de a accepta această mediere a Sfântului Scaun. Noi vom continua să insistăm așa cum am făcut întotdeauna, fără să ne pierdem speranța, dar din punct de vedere tehnic este foarte dificil. Pe de altă parte, ați văzut cât de multe medieri în afara Vaticanului nu au funcționat până acum. Este nevoie de voință politică pentru a pune capăt războiului, știind că, costurile unui război sunt costuri teribile pentru toată lumea, în toate sensurile”.

Nu vedeți această voință?

”Din păcate ... Nu vreau să fiu prea negativ ... Eu sper. Mi-ați citat cuvintele lui Netanyahu că armistițiul ar fi aproape: aș vrea să cred asta”, a conchis cardinalul secretar de stat.