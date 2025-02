Sfânta Tereza de Calcutta, înscrisă în Calendarul Roman General pe 5 septembrie

Papa Francisc a dispus ca numele Sfintei Tereza de Calcutta (1910-1997) să fie înscris în Calendarul Roman General, cu titlul de comemorare liturgică facultativă, pentru data de 5 septembrie. Departamentul pentru cultul divin și disciplina sacramentelor a publicat respectivele texte liturgice pentru Sfânta Liturghie, Liturgia Orelor și Martirologiul Roman.

Cetatea Vaticanului - Adrian Dancă

11 februarie 2025 - Vatican News. Papa Francisc, ”dând curs petițiilor și dorințelor transmise de Păstorii de suflete, de călugărițe și călugări, precum și de asociațiile de credincioși, și ținând cont de influența exercitată de spiritualitatea Sfintei Tereza de Calcutta în diferite regiuni ale lumii, a dispus ca numele Sfintei Tereza de Calcutta, fecioară, să fie înscris în Calendarul Roman General, iar comemorarea ei facultativă să fie celebrată de toți pe 5 septembrie”: se citește în Decretul publicat marți, 11 februarie a.c., de Departamentul pentru cultul divin și disciplina sacramentelor cu privire la înscrierea celebrării liturgice a Sfintei Tereza de Calcutta, fecioară, în Calendarul Roman General.

Amintind cuvintele lui Isus, potrivit cărora ”Cel care vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru” (Mc 10,43), Decretul menționat subliniază că ”trăind de o manieră radicală și proclamând cu îndrăzneală Evanghelia, Sfânta Tereza de Calcutta este o mărturisitoare a demnității și privilegiului slujirii umile”. ”Alegând nu doar să fie cea mai mică, dar slujitoarea celor mai mici, ea a devenit model de milostivire și icoană autentică a Bunului samaritean. Într-adevăr, milostivirea a fost pentru ea sarea care dădea gust oricărei lucrări și lumina care risipea întunericul celor care nu mai aveau nici lacrimi ca să plângă din cauza sărăciei și a suferințelor”.

”Strigătul lui Isus de pe cruce «Mi-e sete!» (In 19,28) a străpuns în profunzime sufletul Terezei”, se afirmă în Decret. De aceea, ”în toată viața, ea s-a dedicat în totalitate să potolească setea lui Isus Cristos de iubire și de suflete, slujindu-L printre cei mai săraci dintre săraci. Copleșită de iubirea lui Dumnezeu, ea răspândea în egală măsură aceeași iubire față de ceilalți”.

Decretul menționează, de asemenea, că numele Sfintei Tereza de Calcutta, înscris în catalogul sfinților în 2016 de papa Francisc, ”nu încetează să lumineze ca izvor de speranță pentru atât de mulți oameni care caută consolare în încercările trupești și sufletești”.

Papa a dispus astfel ca numele ei să fie înscris în Calendarul Roman General, iar comemorarea ei liturgică anuală să fie celebrată de toți pe 5 septembrie.

”Această nouă comemorare liturgică”, se precizează în Decret, ”trebuie să fie introdusă în toate calendarele și cărțile liturgice pentru celebrarea Sfintei Liturghii și a Liturgiei Orelor, adoptând textele liturgice anexate prezentului decret”. Textele de referință - rugăciunea colectei, alegerea lecturilor biblice, textele pentru Liturgia Orelor și pentru Martirologiul Roman - urmează să fie traduse, aprobate și, după confirmarea acestui Departament, să fie publicate prin grija Conferințelor episcopale.

Oferim aici în limba latină Rugăciunea zilei (”Collecta”) pentru comemorarea liturgică a Sfintei Tereza de Calcutta: ”Deus, qui beátam Terésiam, vírginem, vocásti, ut amóri Fílii tui in cruce sitiéntis exímia caritáte in paupérrimos respondéret, da nobis, quǽsumus, eius intercessióne, in afflíctis frátribus Christo ministráre. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum”.

Decretul Departamentului pentru cultul divin și disciplina sacramentelor este semnat de prefectul și secretarul Departamentului - cardinalul Arthur Roche, respectiv, arhiepiscopul Vittorio Francesco Viola (OFM) - și poartă data de 24 decembrie 2024, ziua în care papa Francisc a deschis Poarta Sfântă a bazilicii Sfântul Petru și a început Jubileul Speranței.

”Introducerea acestei celebrări liturgice în Calendarul Roman General”, scrie cardinalul Roche într-un Comentariu care însoțește Decretul, ”să ne ajute să privim cu atenție la această femeie, far de speranță, mică de statură dar mare în iubire, mărturisitoare a demnității și privilegiului slujirii umile în apărarea oricărei vieți umane și a tuturor celor care au fost părăsiți, eliminați și disprețuiți încă din sânul matern”.