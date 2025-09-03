Durerea papei pentru victimele alunecării de teren din Darfur

Papa Leon al XIV-lea, într-o telegramă, și-a exprimat apropierea față de toți cei afectați de tragedia care a lovit un sat din centrul Sudanului, distrus de o alunecare de teren.

Andrea De Angelis – Cetatea Vaticanului

Durere, apropiere și rugăciuni: aceasta este asigurarea papei Leon al XIV-lea pentru toți cei afectați de alunecarea de teren care a lovit satul Tarasin, în regiunea Darfur central, din Sudan. Într-o telegramă semnată de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin și adresată episcopului de El Obeid, monseniorul Yunan Tombe Trille Kuku Andali, papa ”îi asigură pe toți cei afectați de această tragedie de apropierea sa spirituală, rugându-se în special pentru odihna veșnică a celor răposați, pentru cei care le plâng pierderea și pentru salvarea numeroaselor persoane încă dispărute”. Sfântul Părinte încurajează ”autoritățile civile și personalul de urgență în eforturile lor continue de ajutorare”. În încheierea telegramei, papa a invocat consolare divină și binecuvântare asupra țării.

Alunecarea de teren

Se pare că există un singur supraviețuitor, potrivit unui grup rebel care controlează zona din Darfur, vestul Sudanului, unde a avut loc o alunecare de teren masivă luni seară, 1 septembrie a.c., provocând peste o mie de victime și distrugând o parte a unei regiuni cunoscute pentru producția sa de citrice.

”O tragedie umanitară pentru întreaga țară”

Minni Minnawi, guvernatorul provinciei Darfur, aliat al armatei, a numit alunecarea de teren o ”tragedie umanitară care depășește granițele regiunii” și a cerut organizațiilor umanitare internaționale ”să intervină urgent și să ofere sprijin și asistență în acest moment critic, deoarece tragedia este mai mult decât poate suporta poporul nostru”.

Războiul uitat din Sudan

O mare parte din Darfur rămâne inaccesibilă ONG-urilor, inclusiv zona afectată de alunecări de teren, din cauza luptelor care limitează sever furnizarea de ajutor umanitar. Războiul din Sudan a început în aprilie 2023 și a provocat până în prezent peste 40.000 de morți și a strămutat cel puțin 13 milioane de oameni. În urmă cu două săptămâni, ONU a denunțat că zeci de oameni mor în fiecare săptămână din cauza foametei și a malnutriției în tabăra de refugiați Abu Shouk.