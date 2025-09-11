Leon XIV, carmelitanilor: fiți martori ai unității în societățile fragmentate

Capitulul general al Ordinului carmelitan a început marți, 9 septembrie a.c., la Malang, în Indonezia, iar papa Leon a trimis un mesaj de încurajare adresat priorului general, preotul Míċeál O'Neill: ”cultivați o liniște care să vă permită să discerneți semnele timpurilor, în special prin perspectiva celor săraci”.

”Mă rog ca legătura de caritate din comunitățile voastre să fie mărturie a darului unității, în special în acele părți ale societății fragmentate de diviziuni și polarizări”. Papa Leon al XIV-lea i-a încurajat astfel pe participanții la capitulul general al Ordinului carmelitan, care are loc în perioada 9-26 septembrie a.c., la Malang, în Indonezia, într-un mesaj citit la deschiderea întâlnirii. În scrisoarea semnată la 5 august a.c., și adresată priorului general, preotul Míċeál O'Neill, pontiful a subliniat că tema aleasă pentru această întâlnire – ”Fraternitatea noastră contemplativă își discerne misiunea” – reflectă ”inima carismei carmelitane”, deoarece ilustrează modul în care ”viața comună de rugăciune” constituie ”fundamentul” ”slujirii lor față de Biserică și lume”. ”Înrădăcinați în rugăciunea tăcută și în grija reciprocă”, a indicat papa, ”cultivați o liniște care vă permite să discerneți semnele timpurilor, în special prin perspectiva celor săraci, și să răspundeți cu o perseverență tăcută a iubirii”.

Întruchiparea privirii iubitoare a lui Cristos prin fapte

Papa Leon al XIV-lea a citat Regula carmelitană, care îndeamnă membrii să ”muncească”, și reiterează modul în care acest lucru ”are o semnificație profundă” în slujirea acestui Ordin călugăresc, deoarece îi invită ”să întruchipeze privirea iubitoare a lui Cristos, care îmbrățișează fiecare persoană cu milostivire și tandrețe”.”Prin predicarea exercițiilor spirituale, însoțirea spirituală, munca parohială sau educarea tinerilor”, papa speră că ei pot fi modele de caritate și unitate într-o lume adesea afectată de tensiuni și conflicte. În final, pontiful a încredințat capitulul general mijlocirii Preasfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel, având încredere că această întâlnire, care are loc în Anul Sfânt, va deveni ”o ocazie de reînnoire spirituală”.