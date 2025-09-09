Leon XIV: Visul cel mai scump al religiilor este pacea, nu conflictul

”Suntem cu toții fii ai lui Dumnezeu și, prin urmare, frați și surori. Ca o unică familie, împărtășim șansa și răspunderea de a continua susținerea unei culturi de armonie și de pace”: scrie papa Leon al XIV-lea în mesajul transmis participanților la Întâlnirea interreligioasă din Bangladesh, care se desfășoară în zilele 6-12 septembrie 2025.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

9 septembrie 2025 – Vatican News. ”Vă urez pacea care poate să vină numai de la Dumnezeu, o pace dezarmată și dezarmantă, smerită și perseverentă, care caută întotdeauna caritatea, care în special își dorește să fie întotdeauna aproape de cei care suferă”: spune papa Leon al XIV-lea într-un mesaj transmis participanților la Întâlnirea interreligioasă din Bangladesh, care se desfășoară în zilele 6-12 septembrie 2025.

Remarcând tema Întâlnirii, ”Promovarea unei culturi de armonie între frați și surori”, Sfântul Părinte a subliniat că aceasta ”oglindește spiritul de deschidere fraternă pe care oamenii de bună voință se străduiesc să-l promoveze împreună cu membrii celorlalte tradiții religioase. Mai mult, acesta se naște din convingerea că noi, comunitatea umană, suntem cu adevărat una singură, care își are originea și țelul ei în Dumnezeu (cf. Nostra aetate, nr. 1). Suntem cu toții fii ai săi și, prin urmare, frați și surori. Ca o unică familie, împărtășim șansa și răspunderea de a continua susținerea unei culturi de armonie și de pace”.

Pe bună dreptate, continuă pontiful, am putea să vorbim de ”cultură” în două sensuri. ”Cultura poate să însemne moștenirea bogată de arte, idei și instituții sociale care caracterizează un popor. În același timp, cultura poate să fie înțeleasă ca un mediu fecund care susține creșterea. După cum un ecosistem sănătos permite plantelor diferite să înflorească una lângă alta, la fel o cultură socială sănătoasă îi permite unei comunități diversificate să prospere în armonie. O asemenea cultură are nevoie să fie susținută cu atenție: cere soarele dreptății, apa carității și solul libertății și al dreptății”. Momentele dureroase ale istoriei, a observat papa, ne arată că atunci când este neglijată cultura armoniei, ierburile rele - suspiciunea, stereotipurile ori extremismul - pot ajunge să sufoce pacea. ”Ca însoțitori ai dialogului inter-religios”, afirmă papa în mesajul său, ”suntem asemenea unor grădinari care se îngrijesc de acest ogor al fraternității, ajutând la a menține fertil dialogul și la a elimina ierburile dăunătoare ale prejudecății”.

”A coopera în orice activitate bună”, mai spune papa Leon la final, ”este un antidot foarte eficient împotriva forțelor care ar dori să ne târască în ostilitate și agresiune. Atunci când dialogul nostru este trăit în acțiune, răsună un mesaj foarte puternic: pacea, nu conflictul este visul nostru cel mai scump, iar a construi această pace este un angajament pe care îl înfruntăm împreună”.