Papa, despre atacul Israelului împotriva Hamas, în Qatar: ”O situație foarte gravă”

La plecarea din reședința sa din Castel Gandolfo, unde s-a deplasat luni seară, 8 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a răspuns la întrebările jurnaliștilor despre bombardamentul din Doha: ”Nu știm încotro se îndreaptă lucrurile. Trebuie să ne rugăm mult, să continuăm să lucrăm și să insistăm pentru pace”. În ceea ce privește ordinul de evacuare din Gaza, pontiful a spus că a încercat să ia legătura cu parohul Romanelli: ”Nu am nicio veste”.

Vatican News

Papa Leon al XIV-lea a fost întrebat despre situația din Qatar, marți, 9 septembrie a.c., de către mass-media, în fața Vilei Barberini, reședința sa din Castel Gandolfo, unde a decis să petreacă mai puțin de o zi, de luni seară până marți după-amiază. ”Vești cu adevărat grave”, a spus pontiful, făcând referire la bombardamentul Israelului asupra orașului Doha, din Qatar, care a vizat mai mulți lideri Hamas. Mai multe clădiri rezidențiale din capitală a fost lovite în atac.

Rugăciune multă și muncă pentru pace

Oprindu-se câteva momente în fața porții Vilei Barberini, în timp ce mulți oameni aplaudau și strigau numele său, papa Leon al XIV-lea, răspunzând la întrebările jurnaliștilor de la Rai News, și-a exprimat preocuparea cu privire la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: ”Întreaga situație este cu adevărat gravă”, a spus el, ”nu știm încotro se îndreaptă lucrurile, situația rămâne gravă, trebuie să ne rugăm mult și să continuăm să lucrăm, să căutăm, să insistăm pentru pace”.

Ordin de evacuare în Gaza

În ceea ce privește ordinul de evacuare imediată al Israelului către locuitorii orașului Gaza, având în vedere escaladarea operațiunilor militare, papa a explicat că a încercat să ia legătura cu parohul bisericii ”Sfintei Familii”, preotul Gabriel Romanelli: ”Am încercat să-l sun pe paroh chiar acum, dar nu am vești”, a spus el. ”Cu siguranță sunt bine, dar după acest nou ordin, nu sunt sigur”.

Seara, prin intermediul canalelor sale de socializare, preotul Romanelli însuși a spus: ”Astăzi, Sfântul Părinte, papa Leon al XIV-lea, a reușit să comunice cu noi. Ne-a întrebat cum suntem și care este situația. Ne-a trimis binecuvântarea sa și s-a rugat pentru noi și pentru pace”.