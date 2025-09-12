Leon XIV, cu noii episcopi: Nu sunt suficiente răspunsurile învățate în Seminar

După audiența cu noii episcopi, pe care a avut-o joi, 11 septembrie a.c., în Aula Sinodului, papa Leon al XIV-lea a avut un amplu colocviu în cadrul căruia a vorbit, printre altele, despre necesitatea de a reînnoi abordarea chestiunilor din timpurile noastre și de setea de viață spirituală a tinerilor, pe care ei nu reușesc să o potolească pe platformele virtuale, dar nici în experiențele tipice din parohii.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

12 septembrie 2025 – Vatican News. La încheierea discursului prezentat episcopilor numiți recent în țările de misiune, papa Leon al XIV-lea a continuat audiența oferind o trecere în revistă a provocărilor și chestiunilor pe care ei sunt chemați să le înfrunte la începutul noii slujiri, precum temerile, sentimentul de nevrednicie și diferitele așteptări pe care unul le avea în privința vieții sale înainte de această chemare: aflăm dintr-un comunicat publicat vineri de Sala de Presă a Sfântului Scaun.

În colocviul cu noii episcopi, papa a arătat că este necesar ca ei să rămână aproape de Domnul, să păstreze un timp pentru rugăciune, să trăiască încrederea necondiționată în Duhul Sfânt, aflat la originea propriei chemări. Papa Leon a subliniat valoarea experienței pastorale și umane care a crescut într-o Biserică locală, experiență care trebuie dezvoltată într-o nouă slujire care-i pune pe episcopi în contact cu universalitatea Bisericii, și a vorbit despre valoarea mărturiei, de capacitatea de reînnoire a propriului contact cu lumea pentru a răspunde la întrebările pe care și le pun bărbații și femeile din aceste timpuri, despre sensul vieții și al răului în lume. ”Nu sunt suficiente răspunsurile gata făcute, învățate în urmă cu 25 de ani în Seminar”, a afirmat pontiful.

Papa a adăugat câteva cuvinte despre sinodalitate - nu o metodă pastorală, ci ”un stil de Biserică, de ascultare și de căutare comună a misiunii la care suntem chemați” - i-a îndemnat pe episcopi să pună în valoare rolul și integrarea credincioșilor laici în viața Bisericii și să slujească o pace ”dezarmată și dezarmantă” pentru că ”pacea este o provocare pentru toți”.

În fine, înainte de a răspunde la câteva întrebări, papa i-a îndemnat pe toți să înfrunte chestiunile care privesc comportamentele neapropriate din partea unor membri ai clerului, care ”nu pot fi puse într-un sertar, dar trebuie înfruntate, cu simțul milostivirii și al adevăratei dreptăți față de victime și față de cei acuzați”.

Papa a mulțumit noilor episcopi pentru faptul că au acceptat slujirea episcopală. ”Mă rog pentru voi”, a spus Leon al XIV-lea, ”Biserica apreciază DA-ul vostru, nu sunteți singuri. Ducem împreună povara și vestim împreună Evanghelia lui Isus Cristos”.

La întrebările unor episcopi, papa a vorbit despre necesitatea de a fi prudenți în ceea ce privește folosirea rețelelor sociale, unde există riscul ca ”fiecare să se simtă autorizat să spună ceea ce vrea, chiar lucruri false” și a adăugat că ”sunt momente în care a ajunge la adevăr este dureros”, dar necesar. În această privință, este util să se lase ajutați de profesioniștii din domeniul comunicării, persoane pregătite în acest sens, rezumând astfel viziunea sa pe acest subiect: ”Calm, cap limpede și ajutorul unui profesionist”.

Întrebările și răspunsurile colocviului au cuprins, de asemenea, tematici precum provocarea unei noi slujiri, căutarea dialogului, mărturia iubirii reciproce în contextul unde creștinii sunt minoritari, formarea viitorilor preoți și participarea laicilor la activitățile misionare. Cât privește criza ecologică, în contextul aniversării enciclicei ”Laudato Sì”, papa Leon a spus că pe frontul apărării mediului ”Biserica va fi prezentă”, dar fără ca la aceasta să se amestece alte tematici care sunt contrare antropologiei creștine.

Au fost abordate, în fine, raporturile dintre diferitele instituții din interiorul Bisericii, la nivel universal și la cel local, procesul de numire a episcopilor, situațiile de criză din lumea de astăzi, precum și pastorația tinerilor, în special în Europa, cu așteptările lor de comuniune și rugăciune exprimate cu ocazia recentului Jubileu al tinerilor, cu setea lor de viață spirituală pe care nu au reușit să o potolească pe platformele virtuale, dar nici ”în experiențele tipice ale parohiilor noastre”.

Întâlnirea papei Leon al XIV-lea cu noii episcopi din țările de misiune a avut loc joi, 11 septembrie a.c, în Aula Sinodului din Cetatea Vaticanului.