Papa

Din agenda pontificală: 12 septembrie 2025

12 septembrie 2025 – Vatican News

Vineri, 12 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu suita.

Tot vineri, Suveranul Pontif l-a primit în audiență pe prim-ministrul Republicii Dominicane, Roosevelt Skerrit, împreună cu soția și suita.

Succesiv, papa a primit-o pe ambasadoarea Greciei pe lângă Sfântul Scaun, Aikaterini-Katia Georgiou, cu ocazia vizitei de rămas bun.

Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri în audiență pe guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta.

Alte trei întâlniri au marcat agenda de vineri a Sfântului Părinte, care i-a primit în audiențe succesive pe președintele și secretarul Comisiei pontificale pentru ocrotirea minorilor, monseniorul Thibault Verny, respectiv, monseniorul Luis Manuel Alì Herrera, pe arhiepiscopul de Palo, în Filipine, monseniorul John F. Du, și pe episcopul de Quibdò, în Columbia, monseniorul Wiston Mosquera Moreno.

În fine, papa Leon al XIV-lea a primit vineri în audiență comună, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, participanții la a III-a Întâlnire mondială privind fraternitatea umană. 

12 septembrie 2025, 13:21

Agenda Papei
