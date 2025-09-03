La papa Leon, președintele Israelului și cel al Poloniei

Sala de Presă a Sfântului Scaun a anunțat viitoarele întâlniri dintre papa Leon al XIV-lea și cei doi șefi de stat, al Israelului și al Poloniei, în Cetatea Vaticanului, joi 4 septembrie a.c., respectiv vineri, 5.

Vatican News

Joi, 4 septembrie a.c., la ora 10:00, papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu președintele israelian Isaac Herzog, în vârstă de 64 de ani, fiind de șef al statului din 2021. Succesiv, este programată o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, potrivit Sălii de Presă a Sfântului Scaun. Aceasta este a doua întâlnire dintre papa și Herzog, care a venit la Vatican pentru Liturghia care a marcat începerea pontificatului papei Leon al XIV-lea, pe 18 mai 2025.

Vineri, 5 septembrie a.c., la ora 11:00, Sfântul Părinte îl va primi în audiență pe președintele polonez Karol Nawrocki, în vârstă de 42 de ani, care a preluat funcția de șef al statului la începutul lunii august 2025.