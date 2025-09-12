Căutare

Căutare

Căutare

roromână
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
În audiență la Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova
Colocvii la Secretariatul de stat între cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu
Colocvii la Secretariatul de stat între cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu
Colocvii la Secretariatul de stat între cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu
Colocvii la Secretariatul de stat între cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu
Papa

La Leon XIV, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

Vineri, 12 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă 
12 septembrie 2025 – Vatican News. Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea a primit-o astăzi în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Audiența a avut loc în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului.

După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale.

”În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de stat”, aflăm dintr-un comunicat al Sălii de Presă a Sfântului Scaun, ”s-a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale pozitive existente și urarea unei ulterioare consolidări a acestora”.

”Succesiv”, se mai spune în comunicatul de presă, ”colocviile au făcut referință la situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”.

12 septembrie 2025, 13:09

Agenda Papei
Angelus
Angelus
Audiențe papale
Audiențe papale
Donează pentru o mare misiune Donează pentru o mare misiune