Leon XIV: Crucea lui Isus este cea mai mare descoperire a vieții

Sâmbătă, 6 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a ținut cateheza audienței jubiliare din Anul Sfânt, în Piața Sfântul Petru din Vatican și a prezentat o meditație despre parabola comorii dintr-un ogor, cu referire la împărăteasa Elena ca model de speranță: ”Împărăţia cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde şi, plin de bucurie, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela”(Mt 13,44).

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

6 septembrie 2025 – Vatican News. ”A spera înseamnă a săpa. Împărăteasa Elena”, a fost tema catehezei prezentată de papa Leon al XIV-lea la audiența jubiliară de sâmbătă, 6 septembrie a.c., desfășurată în Piața Sfântul Petru din Vatican. La începutul catehezei, lectorii au citit pericopa din Evanghelia Sfântului Matei (13,44) despre Împărăția cerurilor care este asemenea unei comori ascunse într-un ogor.



Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, alocuțiunea papei Leon al XIV-lea de la cateheza audienței jubiliare de sâmbătă, 6 septembrie 2025:

«Bun venit tuturor pelerinilor sosiți la Roma din atât de multe locuri diferite. În acest oraș bogat în istorie, putem fi întăriți în credință, caritate și speranță. Astăzi, ne vom opri asupra unui aspect particular al speranței.

Aș dori să încep cu o amintire: în copilărie, băgatul mâinilor în pământ avea o fascinație specială. Ne amintim de asta și poate că încă o observăm: ne face bine să-i vedem pe copii jucându-se! Săpând în pământ, spărgând crusta dură a lumii și văzând ce se află dedesubt...

Ceea ce Isus descrie în parabola comorii din ogor (cf. Mt 13,44) nu mai este o joacă de copii, dar bucuria surprizei este aceeași. Și Domnul ne spune: aceasta este Împărăția lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa se găsește Împărăția lui Dumnezeu. Speranța se reaprinde atunci când săpăm și spargem crusta realității, când mergem dincolo de suprafață.

Astăzi aș vrea să reamintesc împreună cu voi că, de îndată ce au avut libertatea de a trăi public ca și creștini, discipolii lui Isus au început să sape, în special în locurile Patimilor, Morții și Învierii Sale. Tradiția orientală și occidentală o amintește pe Flavia Julia Elena, mama împăratului Constantin, ca suflet al acelor căutări. O femeie care caută. O femeie care sapă. Comoara care aprinde speranța este, de fapt, viața lui Isus: trebuie să călcăm pe urmele Sale.

Câte alte lucruri ar fi putut face o împărăteasă! Ce locuri nobile ar fi putut alege în locul Ierusalimului periferic. Câte plăceri și onoruri ale curții. Și noi, surori și frați, ne putem mulțumi cu pozițiile pe care le-am atins și cu bogățiile, mai mult sau mai puțin mari, care ne oferă siguranță. În acest fel, pierdem bucuria pe care o aveam când eram copii, acea dorință de a săpa și de a inventa, ceea ce face ca fiecare zi să fie nouă. ”A inventa” – știți – în latină înseamnă ”a găsi”. Marea ”invenție” a Elenei a fost descoperirea Sfintei Cruci. Iată comoara ascunsă pentru care merită să vindem totul! Crucea lui Isus este cea mai mare descoperire a vieții, valoarea care schimbă toate valorile.

Elena putea înțelege acest lucru, probabil, pentru că își purtase mult timp propria cruce. Nu se născuse la curte: se spune că era o hangiță de origini umile, de care viitorul împărat Constanțiu s-a îndrăgostit. S-a căsătorit cu ea, dar din motive de putere, nu a ezitat să se despartă de ea, îndepărtând-o de fiul ei, Constantin, pentru ani de zile. Odată împărat, Constantin însuși i-a adus nu puțină durere și dezamăgire, dar Elena a fost mereu ea însăși: o femeie în căutare. A decis să devină creștină și să practice întotdeauna caritatea și să nu uite niciodată de oamenii umili din care provenea ea însăși.

O astfel de demnitate și fidelitate față de conștiință, dragi frați și surori, schimbă lumea chiar și astăzi: ne apropie de comoară, asemenea muncii agricultorului. Cultivarea inimii noastre cere efort. Este cea mai mare muncă. Dar săpând, o găsim; coborându-ne, ne apropiem tot mai mult de acel Domn care s-a dezbrăcat de sine pentru a deveni ca noi. Crucea Lui se află sub crusta pământului nostru.

Putem merge mândri, călcând fără să ne dăm seama pe comoara de sub picioarele noastre. Dacă, în schimb, devenim ca niște copii, vom cunoaște un alt Regat, o altă forță. Dumnezeu este întotdeauna sub noi, gata să ne ridice spre înălțimi».

Saluturile adresate grupurilor prezente

Cateheza audienței jubiliare s-a încheiat cu rugăciunea ”Tatăl nostru” cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.