Leon XIV: Lumea are nevoie de frumusețe, lăsați-o să vorbească despre Dumnezeu

Vatican News – 13 septembrie 2025. ”Adresez un salut eminenței sale, episcopilor prezenți, preoților, călugărilor și călugărițelor și vouă, tuturor. Ați venit să faceți pelerinajul jubiliar, un gest în care semnul fizic al călătoriei simbolizează un itinerar spiritual mult mai important de convertire și reînnoire. Ați parcurs împreună o porțiune de drum, rugându-vă și meditând; ați trecut prin Poarta Sfântă, a cărei trecere, în iertare, a marcat pentru fiecare dintre voi începutul unei noi vieți; în curând veți celebra Euharistia, în timpul căreia veți oferi Domnului tot ceea ce sunteți și tot ceea ce aveți, uniți de Duhul Sfânt într-un singur Trup”, a spus papa Leon al XIV-lea sâmbătă, 13 septembrie a.c., primind în bazilica Sfântul Petru din Vatican, în audiență jubiliară, pelerinii diecezelor din regiunea Umbria, Italia.

”Proveniți dintr-o regiune frumoasă în multe privințe”, a continuat pontiful”, ”inima verde a Italiei, cu natura sa bogată; un cufăr cu artă, cu satele și tradițiile sale; un pământ de sfinți și de sfinte. Fiecare dintre comunitățile voastre ar putea spune o poveste unică în acest sens, evocând nume cunoscute și povești mai puțin cunoscute. Văzându-vă aici împreună, îmi amintește de frumusețea Trupului lui Cristos, în armonia sa multicoloră (cf. 1 Cor 12,12-19). Acest lucru se reflectă în panoramele ținuturilor voastre, unde creația se îmbină cu opera omului, iar arta și natura se împletesc”.

”Dar, mai presus de toate”, a exemplificat Sfântul Părinte, ”acest lucru este demonstrat de secolele de sfințenie de care au fost martore cartierele voastre: mistici și penitenți, poeți și teologi, anahoreți tăcuți, femei pline de credință și curaj și tineri entuziaști le-au parcurs, transmițând din veac în veac aceeași moștenire uimitoare: Evanghelia lui Cristos. Ar fi dificil să-i numesc pe unii și să-i neglijez pe alții. Cu toate acestea, aș dori să amintesc că tocmai din râul bunătății lor, tânărul sfânt canonizat duminica trecută, și-a luat inspirația și puterea. Și acest lucru este important, pentru că ne amintește că tezaurul pe care l-am primit continuă să crească, vița să înflorească și să aducă rod, mustul bun să fermenteze și să-și elibereze aroma”.

”Sfântul Paul al VI-lea spunea că «această lume în care trăim are nevoie de frumusețe pentru a nu se scufunda în disperare» (Mesaj către artiști, 8 decembrie 1965, 4) și adăuga: «Frumusețea [...] este acel fruct prețios care rezistă uzurii timpului, care unește generațiile și le permite să comunice în admirație» (ibid.). Sunteți înconjurați de ea, în diferite moduri: apreciați-o, iubiți-o, lăsați-o să vă vorbească despre Dumnezeu și deveniți, la rândul vostru, vestitorii ei. Vă invit să experimentați și această Euharistie în acest fel: recunoscători, uniți, atenți, uimiți și gata să plecați de la Altar ca misionari ai iubirii și ai păcii”, a conchis papa Leon al XIV-lea.