Leon XIV: Fraternitatea, numele cel mai adevărat al apropierii

”Continuați să cultivați spiritualitatea fraternității prin cultură, relații de lucru și acțiune diplomatică. Păstrați în inimile voastre cuvintele lui Isus: ”Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi, aşa să vă iubiţi unii pe alţii! (13,34)”, a spus papa Leon vineri, 12 septembrie a.c., primind în audiență, în Sala Clementină din Cetatea Vaticanului, participanții la cea de-a treia Întâlnire mondială privind fraternitatea umană.

12 septembrie 2025 – Vatican News

”Vă urez bun venit și vă mulțumesc că sunteți aici, veniți din multe părți ale lumii”, a spus papa Leon vineri, 12 septembrie a.c., primind în audiență, în Sala Clementină din Cetatea Vaticanului, participanții la cea de-a treia ediție a World Meeting on Human Fraternity, organizată de bazilica Sfântul Petru, Fundația ”Fratelli tutti”, Asociația ”Be Human” și Fundația ”Saint Peter for Humanity”.

Da, pentru pace și fraternitate

”Planeta este marcată de conflicte și diviziuni”, a continuat pontiful, ”și cu atât mai mult, sunteți uniți printr-un ”nu” puternic și curajos față de război și un ”da” pentru pace și fraternitate. Așa cum ne-a învățat papa Francisc, războiul nu este calea corectă pentru a ieși din conflict”.

Frate, soră, unde ești?

”Conform relatării biblice”, a mai evidențiat Sfântul Părinte, ”prima legătură fraternă, cea dintre Cain și Abel, a fost imediat dramatic de conflictuală. Totuși, acea primă ucidere nu ar trebui să ne conducă la concluzia: ”Așa a fost întotdeauna”. Oricât de veche, oricât de răspândită, violența lui Cain nu poate fi tolerată ca fiind ”normală”. Dimpotrivă, norma răsună în întrebarea divină adresată omului vinovat: ”Unde este Ábel, fratele tău?” (Gen 4,9). Această întrebare conține vocația noastră, regula, canonul dreptății. Dumnezeu nu se răzbună pe Abel prin Cain, ci îi pune o întrebare care însoțește întregul curs al istoriei. Aceeași întrebare, astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să fie a noastră, ca principiu al reconcilierii. Interiorizată, va răsuna astfel: ”Frate, soră, unde ești?”. Unde ești tu în ”afacerea” războaielor care spulberă viețile tinerilor forțați să ia armele; care ucid civili, copii, femei și bătrâni fără apărare, devastează orașe, zone rurale și ecosisteme întregi, lăsând în urmă doar moloz și durere? Frate, soră, unde ești tu printre migranții disprețuiți, închiși și respinși, printre cei care caută mântuirea și speranța găsind doar ziduri și indiferență? Unde ești tu, frate, când săracii sunt învinovățiți pentru sărăcia lor, uitați și abandonați, într-o lume care prețuiește profitul mai mult decât oamenii? Frate, soră, unde ești tu într-o viață hiperconectată, unde singurătatea coordonează legăturile sociale și ne face străini chiar și de noi înșine?”.

Alianțe umane

”Răspunsul nu poate fi tăcerea. Voi sunteți răspunsul, cu prezența voastră, cu angajamentul și curajul vostru. Răspunsul este alegerea unei alte direcții în viață, în creștere, în dezvoltare. Fraternitatea este numele cel mai adevărat al apropierii. Înseamnă redescoperirea feței celuilalt. Și în fața celui sărac, în fața refugiatului, chiar și a adversarului, recunoaștem Misterul: pentru cel care crede, însăși imaginea lui Dumnezeu”, a subliniat papa Leon.

”Dragi prieteni”, a încurajat Sfântul Părinte, ”vă îndemn să identificați căi locale și internaționale care să dezvolte noi forme de caritate socială, de alianțe ale cunoașterii și solidaritate între generații. Fie ca acestea să fie căi populare, care să-i includă și pe cei săraci, nu ca destinatari ai ajutorului, ci ca subiecți ai discernământului și ai cuvântului. Avem nevoie de o ”alianță umană” largă, întemeiată nu pe putere, dar pe grijă; nu pe profit, ci pe dăruire; nu pe suspiciune, ci pe încredere. Grija, dăruirea și încrederea nu sunt virtuți pentru timpul liber: sunt pilonii unei economii care nu ucide, ci intensifică și lărgește participarea la viață”.

”Să vă iubiți unii pe alții!”

”Doresc să le mulțumesc artiștilor care, cu creativitatea lor, vor transmite acest mesaj lumii, din îmbrățișarea magnifică a colonadelor lui Bernini. Mulțumiri speciale se îndreaptă către iluștrii laureați ai Premiului Nobel prezenți, atât pentru redactarea Declarației despre fraternitatea umană, din 10 iunie 2023, cât și pentru mărturia pe care o dau în forurile internaționale. Continuați să cultivați spiritualitatea fraternității prin cultură, relații de lucru și acțiune diplomatică. Păstrați întotdeauna în inimile voastre cuvintele lui Isus din Evanghelia după Ioan: ”Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi, aşa să vă iubiţi unii pe alţii! (13,34). Fie ca binecuvântarea mea să vă însoțească și să vă susțină”, a conchis papa Leon al XIV-lea.