Din agenda pontificală: 5 septembrie 2025

Vatican News – 5 septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea l-a primit în audiență pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, împreună cu suita. După întrevederea cu Suveranul Pontif, președintele Nawrocki a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale. În cadrul ”colocviilor cordiale” de la Secretariatul de stat, aflăm dintr-un comunicat al Sălii de presă a Sfântului Scaun, s-au făcut referințe ”la situația socio-politică a țării, în special la valorile pe care se întemeiază societatea polonă și la necesitatea de a construi un consens în fața provocărilor”. În continuarea conversației, potrivit comunicatului, ”au fost abordate tematici de caracter internațional, acordându-se o atenție specială conflictului din Ucraina și securității Europei”.

Tot vineri, papa l-a primit pe directorul general al Agenției internaționale pentru energie atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, împreună cu suita.

Suveranul Pontif l-a primit vineri în audiență ambasadorul Columbiei pe lângă Sfântul Scaun, Iván Velásquez Gómez, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

De asemenea, papa Leon al XIV-lea i-a primit vineri în audiență comună pe prepozitul general al Ordinului clericilor regulari teatini, preotul Salvador Rodea González, și pe superioara generală a Surorilor teatine ale Neprihănitei Zămisliri a Fecioarei Maria, maica Maria de los Ángeles Vicente Marí.

Succesiv, Sfântul Părinte a primit în audiență membrii Consiliului tinerilor din regiunea Mării Mediterane.

În cursul după-amiezii de vineri, 5 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea merge la Castel Gandolfo pentru ceremonia de inaugurarea a proiectului formativ “Borgo Laudato Sì”, susținut de Centrul de înaltă formare ”Laudato Sì”.