Din agenda pontificală: 4 septembrie 2025

Vatican News – 4 septembrie 2025

Joi, 4 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea l-a primit în audiență pe președintele statului Israel, Isaac Herzog, împreună cu suita.

Tot joi, Sfântul Părinte i-a primit în audiență pe cardinalul Michael Czerny, prefect al Departamentului pentru serviciul dezvoltării umane integrale, însoțit de secretarul și sub-secretarii departamentului, sora Alessandra Smerilli (F.M.A.), respectiv, cardinalul Fabio Baggio și monseniorul Anthony Onyemuche Ekpo.

De asemenea, papa i-a primit joi în audiență comună pe membrii Conferinței episcopale a țărilor scandinave.

În fine, Sfântul Părinte i-a primit joi pe monseniorul Georg Bätzing, episcop de Limburg (R. F. Germania), președinte al Conferinței episcopale germane; pe monseniorul Giordano Piccinotti (S.D.B.), arhiepiscop titular de Gradisca, președinte al Administrației Patrimoniului Sfântului Scaun (APSA), și pe preotul Tòmaz Mavric (C.M.), superior general al Congregației Misiunii.