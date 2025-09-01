Din agenda pontificală: 1 septembrie 2025

Vatican News – 1 septembrie 2025

Luni, 1 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea i-a primit în audiențe succesive pe cardinalii Angelo De Donatis, penitențier major, și Michael Czerny, prefect al Departamentului pentru serviciul dezvoltării umane integrale.

De asemenea, papa i-a primit în audiență pe monseniorul Francisco Castro Lalupù, episcop titular de Puzia Bizacena și auxiliar de Trujillo (Peru), pe monseniorul Giuseppe Sciacca, episcop titular de Fondi, pe preotul James Martin (S.I.) și pe monseniorul Andrea Ferrante, însărcinat cu afaceri ad interim în Myanmar.

Tot luni, papa a primit membrii asociației Opera ”Sfântul Francisc pentru săraci”, din Milano.

De menționat, în fine, că agenda publică de luni a Sfântului Părinte se încheie cu Sfânta Liturghie pe care o prezidează la ora 18.00, în bazilica Sfântul Augustin din Roma, cu ocazia deschiderii capitolului general al Ordinului augustinian.