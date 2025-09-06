Leon XIV: Maria, cooperatoare desăvârșită a Duhului Sfânt, arată vocația Bisericii

”A contempla misterul lui Dumnezeu și al istoriei cu privirea lăuntrică a Mariei ne pune la adăpost de mistificările propagandei, ideologiei și informării bolnave”. Sâmbătă, 6 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a primit în audiență participanții la congresul Academiei mariane internaționale, încurajându-i să promoveze o ”genuină și fructuoasă devoțiune mariană”, care ”eliberează de fatalism, superficialitate și fundamentalism”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

6 septembrie 2026 – Vatican News. ”A contempla misterul lui Dumnezeu și al istoriei cu privirea lăuntrică a Mariei ne ferește de mistificările propagandei, ideologiei și informării bolnave, care niciodată nu vor fi în stare să aducă un cuvânt dezarmat și dezarmant, și ne deschide la gratuitatea divină, singura care face posibil mersul împreună, în pace, al persoanelor, popoarelor și culturilor”: a spus papa Leon al XIV-lea primind astăzi în audiență participanții la al 26-lea congres al Academiei pontificale mariane internaționale.

”Fecioara Maria, maica Bisericii, ne învață să fim sfântul popor al lui Dumnezeu”, a spus papa Leon, subliniind importanța acestei instituții academice pontificale, menită să fie ”un cenaclu de gândire, spiritualitate și dialog”, academiei revenindu-i îndatorirea de a coordona studiile mariologice astfel încât acestea să fie ”în serviciul unei genuine și fructuoase devoțiuni mariane”. De altfel, chiar la congresul recent încheiat, participanții au abordat diferite direcții de cercetare cu privire la cultul marian în viața Bisericii și – a evidențiat pontiful – au recunoscut ”în jubileu și în sinodalitate două categorii biblice și teologice pentru a exprima de o manieră eficace vocația și misiunea Maicii Domnului”.

În această privință, ”o devoțiune și o practică mariane îndreptate către slujirea speranței și a consolării eliberează de fatalism, superficialitate și fundamentalism”. Totodată, ele iau în serios toate realitățile umane, începând de la cei din urmă și marginalizați, și contribuie la a da voce și demnitate celor care sunt sacrificați pe altarul idolilor vechi și noi”.

”În vocația Maicii Domnului”, a spus în continuare papa Leon, ”este posibil să citim vocația Bisericii”. De aceea, ”teologia mariană are îndatorirea de a cultiva în întregul popor al lui Dumnezeu în primul rând disponibilitatea de a începe din nou, cu umilință și curaj, pornind de la Dumnezeu, de la Cuvântul său și de la necesitățile aproapelui (cf. Lc 1,38-39) și, de asemenea, dorința de a merge pe cale către unitatea care provine din Sfânta Treime pentru a mărturisi lumii frumusețea credinței, rodnicia iubirii și profeția speranței care nu dezamăgește. A contempla misterul lui Dumnezeu și al istoriei cu privirea lăuntrică a Mariei ne ferește de mistificările propagandei, ideologiei și informării bolnave, care niciodată nu vor fi în stare să aducă un cuvânt dezarmat și dezarmant, și ne deschide la gratuitatea divină, singura care face posibil mersul împreună, în pace, al persoanelor, popoarelor și culturilor (cf. Lc 24,36.46-48). Iată de ce Biserica are nevoie de mariologie, are nevoie ca aceasta să fie gândită și propusă în centrele academice, la sanctuare și în comunitățile parohiale, în asociațiile și mișcările bisericești, în institutele de viață consacrată, precum și în locurile unde se forjează culturile contemporane, valorificând nenumăratele sugestii oferite de artă, muzică și literatură”.

În această privință, papa i-a felicitat pe cei care și-au prezentat realizările muzicale și artistice cu ocazia premiului internațional anual ”Maria, cale de pace între culturi”, una din inițiativele prin care Academia mariană promovează imaginea și mesajul Maicii lui Isus drept cale de întâlnire și dialog între culturi. Fecioara Maria, ”cooperatoare desăvârșită a Duhului Sfânt”, a spus papa la încheiere, ”nu încetează să deschidă porți, să creeze punți, să abată ziduri și să ajute umanitatea să trăiască în pace în armonia diversităților”.