La Leon XIV, președintele israelian Isaac Herzog. Comunicat de presă

Joi, 4 septembrie a.c., Sfântul Părinte Leon al XIV-lea l-a primit în audiență, la Palatul Apostolic din Vatican, pe președintele Statului Israel, Excelența Sa Isaac Herzog, care s-a întâlnit ulterior cu Eminenta Sa Cardinalul Pietro Parolin, Secretarul de Stat, însoțit de Excelența Sa Monseniorul Paul R. Gallagher, Secretarul pentru Relații cu Statele și Organizațiile Internaționale – informează într-un comunicat Sala de Presă a Sfântului Scaun.

Vatican News – 4 septembrie 2025. În comunicatul despre vizita președintelui israelian la Vatican, Sala de Presă a Sfântului Scaun relatează: «În cadrul discuțiilor cordiale cu Sfântul Părinte și în colocviul din cadrul Secretariatului de Stat, s-a abordat situația politică și socială din Orientul Mijlociu, unde persistă numeroase conflicte, cu o atenție specială acordată situației tragice din Gaza. S-a exprimat speranța unei reluări rapide a negocierilor, astfel încât, cu disponibilitate și prin decizii curajoase , precum și cu sprijinul comunității internaționale, să se poată realiza eliberarea tuturor ostaticilor, să se poată ajunge la un armistițiu permanent de urgență, să se faciliteze intrarea în siguranță a ajutorului umanitar în zonele cele mai afectate și să se garanteze respectarea deplină a dreptului umanitar, precum și a aspirațiilor legitime ale celor două popoare. S-a vorbit despre cum să fie garantat un viitor poporului palestinian și păcii și stabilității în regiune, reafirmând din partea Sfântului Scaun soluția celor două state, drept cale unică de ieșire din războiul actual. S-a făcut referire și la situația din Cisiordania și la importanta chestiune a orașului Ierusalim.

În cadrul discuțiilor, a fost recunoscută valoarea istorică a relațiilor dintre Sfântul Scaun și Israel și au fost abordate o serie de chestiuni privind relațiile dintre autoritățile statului și Biserica locală, fiind acordată o atenție specială importanței comunităților creștine și angajamentului lor la nivel local și în întreg Orientul Mijlociu în favoarea dezvoltării umane și sociale, în special în domeniile educației, promovării coeziunii sociale și stabilității regiunii».