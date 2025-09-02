Profunda întristare a Papei pentru victimele cutremurului din Afganistan

Papa Leon al XIV-lea a trimis o telegramă de solidaritate, semnată de cardinalul Parolin, în urma uneia dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria Afganistanului. Seismul a afectat regiunile estice Kunar și Nangarhar, soldându-se cu 900 de morți și trei mii de răniți, dar eforturile de ajutorare sunt slăbite din cauza lipsei mijloacelor și resurselor financiare. Talibanii solicită ajutorul comunității internaționale.

Vatican News

2 septembrie 2025. În urma cutremurului devastator care a lovit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, numărul morților a ajuns la 900, în vreme ce numărul răniților este de circa 3.000. Din păcate, cifrele sunt încă provizorii.

Papa Leon al XIV-lea a trimis imediat un mesaj de condoleanțe prin intermediul cardinalului secretar de stat, Pietro Parolin, în care asigură de rugăciunile sale "pentru toți cei afectați de această tragedie", încredințându-i "providenței Atotputernicului" și își exprimă "solidaritatea sinceră, în special față de cei care plâng pierderea celor dragi și față de personalul de urgență și autoritățile civile implicate în eforturile de salvare și recuperare", invocând "consolare și putere" pentru poporul afgan în acest "moment dificil" .

Una dintre cele mai grave catastrofe din țară

Cutremurul cu magnitudinea 6 și cu epicentrul la 27 de kilometri nord-est de orașul Jalalabad este o catastrofă naturală de proporții inimaginabile și practic insuportabilă pentru statul condus de talibani, care se confruntă deja cu mai multe crize umanitare, nu în ultimul rând cea a gestionării a milioane de refugiați expulzați din Iran și Pakistan. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Sharafat Zaman, a solicitat ajutorul comunității internaționale pentru a face față dezastrului provocat de cutremur.

Operațiuni de salvare dificile

Echipele de salvare se luptă să ajungă în zonele afectate din aceste regiuni muntoase de la granița cu Pakistanul, care sunt izolate de toate formele de comunicare. Ministerul Sănătății a anunțat că a mobilizat deja toate resursele disponibile pentru a încerca să transporte ajutoare și produse de bază celor afectați. Imaginile difuzate de Reuters Television arată elicoptere care fac naveta către spitale. Echipele militare de salvare sunt pe cale să rămână fără resurse, potrivit Ministerului Apărării, care a reușit să organizeze aproximativ 40 de zboruri pentru a transporta un total de 420 de morți și răniți. Zona afectată de seism găzduia, de asemenea, aproximativ 2.000 de familii de refugiați care se întorseseră în ultimii ani din Iran și Pakistan, așteptând să-și poată reconstrui casele și să înceapă o viață nouă.