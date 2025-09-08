Papa, familiilor: Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, uneori cu sacrificiu

Papa Leon al XIV-lea a salutat sâmbătă, 6 septembrie, familiile adunate pentru sărbătoarea dedicată lor de către Guvernatoratul Statului Cetății Vaticanului. "Este minunat să vă văd pe toți aici, copii. Să-i aplaudăm cu toții. Când suntem adunați astfel, ne iubim cu adevărat unii pe alții", a spus Papa în salutul adresat liber familiilor adunate în spațiul din fața edificiului (Palazzo del Governatorato).

Vatican News

8 septembrie 2025. Oaspete de onoare, papa Leon a fost întâmpinat de participanți cu aplauze și urale, într-un cuvânt cu entuziasm. "Să sărbătorim bucuria de a fi o familie, de a fi uniți" – a spus pontiful, subliniind importanța familiei. Programul sărbătorii a inclus jocuri, baloane de săpun, muzică live și multe alte momente distractive pentru cei mici.

Lărgind conceptul de iubire din sânul familiei la cel al iubirii în marea familie a lui Dumnezeu, pontiful a spus: "Așa cum mama și tata vă iubesc, la fel și noi, când suntem cu toții împreună, ne iubim cu adevărat unii pe alții, pentru că facem cu toții parte din familia lui Dumnezeu, alături de fratele nostru, cel mai bun prieten al nostru, Isus".

Sfântul Părinte a adresat mulțumiri tuturor celor prezenți, în special mamelor și taților. Evidențiind importanța de a da mărturie despre unitatea familiei, transmițând valorile familiei în viața de zi cu zi, le-a spus: "Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, uneori cu sacrificiu".

La final, după rugăciune și binecuvântare, papa Leon al XIV-lea s-a oprit împreună cu copiii și familiile lor pentru a schimba câteva cuvinte, pentru fotografii și saluturi pline de bucurie și entuziasm.