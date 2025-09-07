Papa Leon, înainte de Sfânta Liturghie: Toți voi, noi toți, suntem chemați să fim sfinți

«Să ne pregătim pentru această celebrare liturgică cu rugăciune, cu inimile deschise, dorind cu adevărat să primim acest har de la Domnul, și să simțim cu toții în inimile noastre același lucru pe care l-au trăit Pier Giorgio și Carol.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 7 septembrie 2025. Acest îndemn a fost adresat de papa Leon al XIV-lea înainte de Sfânta Liturghie de duminică, 7 septembrie a.c., din Piața San Pietro, numeroșilor credincioși locali și pelerini din toată lumea prezenți la celebrarea euharistică cu ritul canonizării a doi Fericiți italieni: Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis.

Vorbind liber, pontiful a reliefat iubirea lor pentru Isus Cristos, "mai ales prezent în Preasfânta Euharistie, dar și în cei săraci, în frații și surorile noastre". «Toți voi, noi toți, suntem chemați să fim sfinți. Dumnezeu să vă binecuvânteze!» - a spus pontiful, dorindu-le o sărbătoare frumoasă și mulțumindu-le pentru prezența lor.

Subliniind că Sfânta Liturghie de duminică, 7 septembrie a.c., cu ritul canonizării celor doi tineri, este "o sărbătoare minunată pentru toată Italia, pentru întreaga Biserică, pentru întreaga lume!", pontiful a spus: «Și înainte de a începe solemnitatea canonizării, am vrut să vă salut și să vă adresez câteva cuvinte, pentru că, deși celebrarea este foarte solemnă, este și o zi de mare bucurie! Și am vrut să salut – mai ales – mulțimea de tineri care au venit pentru această Sfântă Liturghie! Este cu adevărat o binecuvântare din partea Domnului: să fim împreună, voi care ați venit din diferite țări. Este cu adevărat un dar al credinței pe care vrem să-l împărtășim».

Pontiful a salutat familiile celor doi Fericiți pe cale să fie declarați Sfinți, delegațiile oficiale, numeroșii episcopi și preoți care au venit pentru a participa la celebrarea euharistică, spunându-le participanților că, după Sfânta Liturghie va trece prin mijlocul lor pentru a-i saluta.