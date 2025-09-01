Papa despre o poveste de caritate în care frați și surori care se recunosc ca daruri de la Dumnezeu

Trăirea carității în mod atent față de binele integral al aproapelui s-a aflat în centrul reflecției împărtășită de papa Leon celor circa 350 de membri ai Operei "San Francesco per i Poveri", din Milano, cărora le-a acordat o audiență luni, 1 septembrie a.c., în Sala Clementină din Palatul Apostolic.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 1 septembrie 2025. "Asistența înseamnă a fi atent la nevoile celorlalți" – a spus pontiful, amintind că, în acest sens, cantitatea și varietatea serviciilor pe care membrii Operei "San Francesco per i Poveri", din Milano, au reușit să le organizeze și să le ofere celor care au apelat la ei de-a lungul anilor este impresionantă, menționând câteva din serviciile de asistență pe care le oferă, "de la cantine sociale la bănci de haine, de la dușuri la clinici, de la servicii de sprijin psihologic la consiliere profesională, pentru a numi doar câteva exemple, sprijinind peste 30.000 de persoane pe an în diverse moduri".

Reliefând că activitatea pe care o desfășoară "reprezintă o mare oportunitate pentru creșterea morală, culturală și chiar economică a întregii umanități", papa Leon și-a exprimat bucuria de a-i întâlni, amintind că, de aproape șapte decenii, opera lor "oferă asistență și adăpost persoanelor în nevoie", promovând dezvoltarea umană integrală a persoanei, potrivit tradiției creștinismului, a doctrinei Bisericii și a Magisteriului său și, în mod special, în spirit franciscan.

În cadrul audienței, pontiful a amintit cum a luat naștere Opera "San Francesco per i Poveri", din Milano, reliefând aspectul primirii, cu înțelesul "de a face loc pentru ceilalți în inima și în viața noastră, oferindu-le timp, ascultare, sprijin și rugăciune".

De asemenea, pontiful a pus în lumină "promovarea", în sensul de altruism, dăruire și respect față de demnitatea umană, "prin care ne îngrijim de cei pe care îi întâlnim pur și simplu pentru binele lor, astfel încât să poată crește la potențialul maxim și să-și urmeze propria cale, fără a aștepta nimic în schimb și fără a impune condiții", după cum face Dumnezeu cu fiecare dintre noi, "arătându-ne o cale, oferindu-ne tot ajutorul de care avem nevoie pentru a o urma, dar lăsându-ne apoi liberi".

Cu referire la fondarea Operei "San Francesco per i Poveri", din Milano, pontiful a descris-o ca pe o "poveste de caritate care, născută din credința unui singur om, a înflorit într-o mare comunitate care promovează pacea și dreptatea". "Sărbătorim o poveste nu despre binefăcători și beneficiari, ci despre frați și surori care se recunosc reciproc ca daruri de la Dumnezeu, ca prezența Sa, ca ajutor reciproc într-o călătorie spre sfințenie" – a mai spus pontiful, evidențiind cele trei dimensiuni ale activității de caritate: acordarea asistenței, primirea și promovarea.