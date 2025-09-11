Papa, episcopilor: Aleși și chemați să fiți trimiși ca apostoli ai Domnului și slujitori ai credinței

«… darul pe care l-ați primit nu este pentru voi înșivă ci pentru a servi cauza Evangheliei. Ați fost aleși și chemați să fiți trimiși ca apostoli ai Domnului și slujitori ai credinței (...) episcopul este un slujitor; episcopul este chemat să slujească credința poporului.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 11 septembrie 2025. Darul consacrării episcopale, primit nu pentru sine ci pentru servi cauza Evangheliei s-a aflat în centrul reflecției adresată de papa Leon al XIV-lea joi, 11 septembrie, în cursul dimineții, în Aula Sinodului, în cadrul întâlnirii cu episcopii consacrați în ultimul an și cu episcopii din țările de misiune. La începutul întâlnirii, pontiful a intonat imnul "Veni, Sancte Spiritus"

Sfântul Părinte a evidențiat că slujirea episcopală este o chestiune de identitate, explicând că slujirea nu este o caracteristică exterioară sau un mod de exercitare a puterii, ci dimpotrivă – a spus – "cei pe care Isus îi cheamă ca ucenici și vestitori ai Evangheliei, în special cei Doisprezece, trebuie să aibă libertate interioară, sărăcie de spirit și disponibilitate de a sluji care vine din iubire, pentru a întruchipa însăși alegerea lui Isus, care s-a făcut sărac pentru a ne îmbogăți pe noi (cf. 2 Cor 8,9). El ne-a arătat calea lui Dumnezeu, care nu ne este revelată în putere, ci în iubirea unui Tată care ne cheamă la comuniune cu El".

Pontiful a amintit că sfântul Augustin spunea despre hirotonirea episcopilor: "În primul rând, cei care prezidează poporul trebuie să înțeleagă că sunt slujitori ai multora (Discursul 340/A, 1)". Totodată, episcopul de Hipona se referea la 'o anumită dorință de măreție' care se strecurase în apostoli (ibid.), "în fața căreia Isus a trebuit să intervină ca un doctor pentru a-i vindeca", pontiful amintind de "avertismentul Domnului când a văzut grupul celor Doisprezece certându-se despre cine era cel mai mare: Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și cine vrea să fie primul între voi, să fie sclavul tuturor (Mc 10,43-44)".

"Vă rog, așadar, să fiți mereu vigilenți și să umblați în smerenie și rugăciune, pentru a fi slujitori ai oamenilor la care Domnul vă trimite. Această slujire, așa cum a amintit papa Francisc într-o ocazie ca aceasta, se exprimă în a fi un semn al apropierii lui Dumnezeu" – a îndemnat papa Leon la finalul reflecției adresată joi, 11 septembrie a.c., în cursul dimineții, în Aula Sinodului, în cadrul întâlnirii cu episcopii consacrați în ultimul an și cu episcopii din țările de misiune.

Amintind, totodată, o altă evidențiere a papei Francisc, potrivit căreia, apropierea de cei încredințați episcopilor, în calitate de păstori sufletești, "nu este o strategie oportunistă", ci condiția esențială pentru episcopi, papa Leon a evidențiat: "Isus dorește să se apropie de frații și surorile sale prin noi, prin mâinile noastre deschise care mângâie și consolează; prin cuvintele noastre, rostite pentru a unge lumea cu Evanghelia și nu cu noi înșine; prin inimile noastre, atunci când ele preiau grijile și bucuriile fraților și surorilor noastre".