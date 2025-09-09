Papa Leon la Castel Gandolfo pentru mai puțin de 24 de ore

Papa Leon al XIV-lea, la Castel Gandolfo, pe terenurile pontificale, cu ocazia inaugurării proiectului "Borgo Laudato si'", inaugurat în data de 5 septembrie a.c. (fotografie din arhivă) (ANSA)

Sala de Presă a Sfântului Scaun a anunțat că papa Leon al XIV-lea s-a deplasat luni, 8 septembrie a.c., la Palatul Barberini din Castel Gandolfo, unde își continuă activitatea și în cursul zilei de marți. Revenirea în Vatican este prevăzută pentru după-amiaza zilei de marți, 9 septembrie a.c..

9 septembrie 2025. Papa Leon al XIV-lea s-a întors la Castel Gandolfo pentru mai puțin de o zi. "În această seară, papa Leon al XIV-lea se va deplasa la Palazzo Barberini din Castel Gandolfo de unde își va continua activitățile mâine (n.n. marți, 9 septembrie a.c.) când nu sunt programate audiențe" – se spune în nota emisă în cursul serii de luni, 8 septembrie a.c., de Sala de Presă a Sfântului Scaun.

"Papa", continuă nota de presă, "se va întoarce la Vatican mâine după-amiază" (n.n. marți, 9 septembrie).

Suveranul Pontif a petrecut, între 6 și 22 iulie, o perioadă de odihnă estivă în localitatea Castel Gandolfo, din regiunea Lazio, unde a revenit apoi, pentru câteva zile, la mijlocul lunii august, cu ocazia solemnității Adormirea Maicii Domnului.

Pe 5 septembrie, Sfântul Părinte a vizitat Borgo Laudato si', un proiect care se extinde pe o suprafață de 55 de hectare care au fost în trecut proprietăți pontificale, pentru a se întâlni cu angajații care îngrijesc cele peste 3.000 de specii de plante care cresc acolo.