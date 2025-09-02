Papa, augustinienilor: Duhul Sfânt să prevaleze asupra întregii logici umane, ca protagonist

Papa Leon al XIV-lea a prezidat luni, 1 septembrie, în cursul serii, la Bazilica "Sant'Agostino in Campo Marzio" Sfânta Liturghie de începere a Capitlului General al Ordinului Augustinian. Pontiful s-a rugat "ca Duhul Său să prevaleze asupra întregii logici umane, într-un mod 'abundent și irezistibil', astfel încât a Treia Persoană Divină să devină cu adevărat protagonistul zilelor care vor veni".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 2 septembrie 2025. Definind Capitlul General "un moment de har pentru Ordinul Augustinian și un moment de har pentru întreaga Biserică", pontiful a invocat prezența Duhului Sfânt, cerând "ca El, prin care iubirea lui Cristos locuiește în inimile noastre (cf. Rom 5,5)", să-i călăuzească pe participanții la această întâlnire de lucru.

Ascultarea lui Dumnezeu și a aproapelui

"Duhul Sfânt" – a spus pontiful – "vorbește astăzi ca și în trecut. El o face în penetralia cordis, atât prin frații și surorile noastre cât și prin circumstanțele vieții. Din acest motiv, este important ca atmosfera Capitulului, în armonie cu tradiția seculară a Bisericii, să fie una de ascultare, de ascultare a lui Dumnezeu și de ascultare a celorlalți".

Pontiful i-a îndemnat pe participanții la Capitlul General să trăiască aceste zile "într-un efort sincer de a comunica și de a înțelege", făcând acest lucru "ca un răspuns generos la darul mare și unic al luminii și al harului", oferit de Tatăl din Ceruri.

Necesitatea smereniei a fost al doilea aspect evidențiat de pontif. Făcând din nou trimitere la sfântul Augustin, papa Leon a amintit că, "comentând diversitatea modurilor în care Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lumii de-a lungul secolelor, interpretează această multiplicitate ca o invitație pentru noi de a ne face mici în fața libertății și a impenetrabilității acțiunii lui Dumnezeu".

Împărtășire deschisă

Vorbindu-le confraților din Ordinul Augustinian reuniți la Roma pentru Capitlul General, papa Leon le-a spus: "Nimeni nu ar trebui să creadă că are toate răspunsurile. Fiecare dintre noi ar trebui să împărtășească deschis ceea ce are. Să primim cu credință ceea ce Domnul ne inspiră, conștienți că, după cum cerurile sunt mai înalte decât pământul (Is 55,9), tot așa căile Lui sunt mai înalte decât căile noastre și gândurile Lui mai înalte decât gândurile noastre. Numai astfel Duhul va putea să ne învețe și să ne amintească ceea ce a spus Isus (cf. In 14,26), scriind în inimile noastre, astfel încât ecoul său să se răspândească din ele, în unicitatea și irepetabilitatea fiecărei bătăi de inimă."

Valoarea unității

Valoarea unității este un alt aspect evidențiat de pontif în omilia Sfintei Liturghii de la începutul Capitlului General al Ordinului Augustinian, însoțit de îndemnul: "Unitatea să fie un obiectiv indispensabil al eforturilor voastre, dar nu numai atât: să fie și criteriul de evaluare a acțiunilor și a muncii voastre comune, pentru că ceea ce unește vine de la El, iar ceea ce desparte nu poate veni de la El".

După Sfânta Liturghie de începere a Capitlului General al Ordinului Augustinian, papa Leon a luat masa împreună cu confrații augustinieni, în Sala Vanvitelli a Serviciului Juridic de Stat, situată lângă Bazilica "Sant'Agostino in Campo Marzio", clădire care a aparținut cândva Ordinului Augustinian.