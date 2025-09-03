Papa Leon: Speranță, demnitate și pace pentru poporul sudanez

«Sunt mai aproape ca niciodată de populația sudaneză, în special de familii, copii și persoanele strămutate intern. Mă rog pentru toate victimele. Fac un apel sincer către lideri și comunitatea internațională să garanteze coridoare umanitare și să pună în aplicare un răspuns coordonat pentru a opri această catastrofă umanitară.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 3 septembrie 2025. După cateheza audienței generale de miercuri, din Piața San Pietro, în contextul saluturilor în diferite limbi, papa Leon și-a exprimat îngrijorarea cu privire la veștile dramatice care sosesc din Sudan, în special din Darfur. «În El Fasher, mulți civili au rămas blocați în oraș, victime ale foametei și violenței. În Tarasin, o alunecare de teren devastatoare a făcut multe victime, lăsând în urmă durere și disperare. Și, ca și cum acest lucru nu ar fi fost suficient, răspândirea holerei amenință sute de mii de oameni deja afectați» – a spus pontiful.

Exprimându-și apropierea față de populațiile care suferă, Sfântul Părinte a spus: «Sunt mai aproape ca niciodată de populația sudaneză, în special de familii, copii și persoanele strămutate. Mă rog pentru toate victimele».

De asemenea, pontiful a făcut un apel sincer către lideri și comunitatea internațională, cerându-le "să garanteze coridoare umanitare și să pună în aplicare un răspuns coordonat pentru a opri această catastrofă umanitară".

«Este timpul să se inițieze un dialog serios, sincer și incluziv între părți pentru a pune capăt conflictului și a reda poporului sudanez speranța, demnitatea și pacea» - a mai spus papa Leon în încheierea apelului la solidaritate cu populația sudaneză, adresat la audiența generală de miercuri, 3 septembrie a.c., în cadrul saluturilor în limba engleză.

Domnul, singura adevărată forță a existenței

«Doresc ca fiecare dintre voi să recunoască în Domnul singura adevărată forță a existenței» – a mai spus pontiful în cadrul saluturilor în diferite limbi adresate pelerinilor, credincioșilor locali și turiștilor adunați în număr mare în Piața San Pietro, în ciuda temperaturilor care, la Roma, continuă să se mențină foarte ridicate.

Pontiful a amintit comemorarea liturgică a sfântului Grigore cel Mare, ale cărui rămășițe pământești odihnesc în Bazilica Sfântul Petru, precizând: «Acest papă este numit "cel Mare" datorită activității sale excepționale ca păstor și învățător al credinței în vremuri foarte dificile pentru societate și pentru Biserică: "o măreție" care și-a tras puterea din încrederea sa în Cristos.»

După salutul adresat pelerinilor din diferite localități italiene, pontiful și-a îndreptat gândul, ca de fiecare dată, către tineri, bolnavi și către cuplurile de tineri de curând căsătoriți.

Septembrie, o lună de rugăciune pentru copiii și tinerii care se întorc la școală

Adresându-se pelerinilor polonezi, Sfântul Părinte a formulat urarea ca luna septembrie "să fie o lună de rugăciune pentru copiii și tinerii care se întorc la școală și pentru cei care se ocupă de educația lor". "Cereți pentru ei, prin mijlocirea Fericiților, și în curând Sfinți, Pier Giorgio Frassati și Carlo Acutis, darul unei credințe profunde în călătoria lor spre maturitate. Vă binecuvântez din inimă!" – i-a îndemnat Sfântul Părinte.