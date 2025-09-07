Papa Leon, la "Angelus": Celor care dețin puterea le repet: ascultați vocea conștiinței!

Papa Leon al XIV-lea, pe esplanada bazilicii San Pietro, rostind rugăciunea "Angelus" cu care s-a încheiat Sfânta Liturghie de duminică, 7 septembrie a.c., cu ritul canonizării a doi Fericiți: Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis.

«Celor care dețin puterea le repet: ascultați vocea conștiinței! Aparentele victorii obținute cu arme, semănând moarte și distrugere, sunt în realitate înfrângeri și nu aduc niciodată pace și securitate! Dumnezeu nu vrea război, El vrea pace și îi susține pe cei care se angajează să iasă din spirala urii și să urmeze calea dialogului.»

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 7 septembrie 2025. Acest însuflețit apel a fost adresat de papa Leon mai marilor acestei lumi, înainte de rostirea rugăciunii antifonului marian "Angelus" cu care s-a încheiat Sfânta Liturghie de duminică, 7 septembrie a.c., din Piața San Pietro, cu ritul canonizării a doi Fericiți: Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis.

Cu referire la celebrarea euharistică la care au participat numeroși credincioși locali și pelerini din întreaga lume, pontiful a spus: «Înainte de a încheia această sărbătoare mult așteptată, aș dori să vă salut și să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit în număr atât de mare pentru a-i sărbători cei doi noi sfinți! Salut cu afecțiune episcopii și preoții. Salut cu respect delegațiile oficiale și distinsele autorități.»

Alți doi martiri, mărturisitori curajoși ai frumuseții Evangheliei

În atmosfera de sărbătoare din Piața San Pietro, Sfântul Părinte a dorit să amintească beatificările de sâmbătă, una la Talin, în Estonia, și alta la Verszprém, în Ungaria, spunând: «În această atmosferă, este minunat să ne amintim că ieri (n.n. sâmbătă, 6 septembrie a.c.) Biserica s-a îmbogățit și cu doi noi fericiți. La Tallinn, capitala Estoniei, a fost beatificat arhiepiscopul iezuit Eduard Profittlich. El a fost ucis în 1942, în timpul persecuției Bisericii de către regimul sovietic. Iar la Verszprém, în Ungaria, a fost beatificată Maria Magdalena Bódi, o tânără laică. Ea a fost ucisă în 1945 pentru că s-a opus soldaților care voiau să o pângărească. Să-L lăudăm pe Domnul pentru acești doi martiri, mărturisitori curajoși ai frumuseții Evangheliei!»

Rugăciune neîncetată pentru pace

«În rugăciunea noastră neîncetată pentru pace, în special în Țara Sfântă și în Ucraina, precum și în toate celelalte țări sfâșiate de război, să ne încredințăm mijlocirii sfinților și a Preacuratei Fecioarei Maria» - a îndemnat pontiful în încheierea salutului care a precedat rugăciunea antifonului marian "Angelus" cu care s-a încheiat Sfânta Liturghie de duminică, 7 septembrie a.c., din Piața San Pietro, cu ritul canonizării a doi Fericiți: Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis.