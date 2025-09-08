Leon XIV prezidează slujba ecumenică dedicată martirilor din secolul al XXI-lea

Duminică, 14 septembrie a.c. – sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci – papa Leon al XIV-lea prezidează celebrarea ecumenică jubiliară a Comemorării martirilor și mărturisitorilor credinței din secolul al XXI-lea. Celebrarea are loc în bazilica ”Sfântul Paul din Afara Zidurilor” la ora Romei 17.00 și este inclusă în calendarul Anului Sfânt.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

8 septembrie 2025 – Vatican News. A avut loc astăzi la Roma o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentată celebrarea ecumenică jubiliară a ”Comemorării martirilor și mărturisitorilor credinței din secolul al XXI-lea”, celebrare la care sunt invitați să participe reprezentanți ai Bisericilor și Comuniunilor creștine.

Celebrarea ecumenică din sărbătoarea Sfintei Cruci va fi prezidată de papa Leon al XIV-lea duminică 14 septembrie a.c., la ora Romei 17.00, și se desfășoară în bazilica papală ”Sfântul Paul din Afara Zidurilor”, celebrarea fiind îngrijită de Departamentul pentru cauzele sfinților.

La întâlnirea cu jurnaliștii din Sala de Presă a Sfântului Scaun au luat parte președintele Comisiei noilor martiri, monseniorul Fabio Fabene (secretar al departamentului menționat), însoțit de profesorul Andrea Riccardi și de monseniorul Marco Gnavi, vicepreședinte, respectiv secretar al Comisiei noilor martiri.

”Comisia noilor martiri și mărturisitori ai credinței” a fost înființată de regretatul papă Francisc în 5 iulie 2023 și încredințată Departamentului pentru cauzele sfinților, prefectul acestuia fiind președintele Comisiei. Misiunea acesteia este să întocmească ”un catalog al tuturor celor care și-au vărsat sângele pentru a-l mărturisi pe Cristos și Evanghelia sa” de la începutul secolului curent. Căutările nu sunt mărginite la martirii și mărturisitorii Bisericii catolice, dar se extind la surorile și frații din toate confesiunile creștine a căror mărturie, uneori până la jertfa supremă a vieții, reprezintă o adevărată ”comoară pe care comunitatea creștină o păstrează”.

Amintind celebrarea comună a noilor martiri, care a avut loc la Colosseum în timpul Marelui Jubileu din 2000, papa Francisc anunța prin scrisoarea din 2023 că o celebrare asemănătoare urmează să fie organizată cu ocazia jubileului din 2025. Aceasta se va desfășura în 14 septembrie.

De menționat că înființarea acestei Comisii a avut loc după vizita din 11 mai 2023 la Roma a patriarhului Tawadros al II-lea al Bisericii copto-ortodoxe. Cu acea ocazie, papa Francisc a anunțat că cei 21 de martiri copți care au fost uciși în Libia pe 15 februarie 2015 aveau să fie cuprinși în Martirologiul roman.