Leon XIV: În noaptea frământării, să ascultăm mesajul de speranță al Creatorului

Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj participanților la congresul de știință și religie despre ”«Cartea naturii» drept cale de speranță”, organizat în aceste zile la Roma. Papa îndeamnă la căutarea unor căi care să-i permită omului să preamărească gloria Creatorului și să asculte mesajul de speranță al lucrării lui Dumnezeu.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

11 septembrie 2025 – Vatican News. Sfântul Părinte a transmis un mesaj adresat organizatorilor și participanților la al XII-lea Congres latinoamerican de știință și religie, care se desfășoară la Roma în zilele 10-12 septembrie a.c., pe tema ”Limbajele creației. Hermeneutica științifică, filosofică și teologică a Cărții naturii drept cale de speranță”. Mesajul papei Leon al XIV-lea, semnat de cardinalul Pietro Parolin, a fost trimis preotului José Enrique Oyarzún (L. C.), rector al Ateneului Pontifical ”Regina Apostolorum”.

Papa îi invită pe participanții la congres să caute căi care îi permit omului ”să meargă dincolo de tot ceea poate fi măsurat pentru a contempla Măsura fără de măsură, să meargă dincolo de tot ceea ce poate fi numărat pentru a contempla Numărul fără de număr, să meargă dincolo de tot cea ce poate fi păcat pentru a contempla Greutatea fără de greutate” (sfântul Augustin, De Genesi ad litteram, IV, 3,8).

În acest fel, continuă papa în mesaj, ”lucrarea lui Dumnezeu, chiar fără a pronunța un singur cuvânt, va preamări gloria Creatorului său”, iar ”omul va putea să asculte mesajul său de speranță nu doar în splendoarea zilelor luminoase ale existenței sale, dar și în nopțile frământării și ale necazului, proprii firii omenești” (cf. Psalm 19,1-4).

La finalul scurtului său mesaj, Sfântul Părinte a invocat asupra tuturor participanților ”dulcele nume al Mariei, steaua dimineții”, și, înainte de a le transmite binecuvântare apostolică, a cerut ajutorul Domnului pentru reușita congresului.