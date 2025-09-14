Leon XIV, pentru ”Crux”: Să depășim ura și violența, am o mare încredere în natura umană

Au fost publicate de ”Crux” și ”El Comercio” câteva extrase din interviul acordat de Leon al XIV-lea jurnalistei Elise Ann Allen pentru cartea ”León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, care apare în 18 septembrie 2025. Pontiful vorbește de rolul său și de eforturile Sfântului Scaun pentru pace, relansează apelul la dialog, notează diminuarea multilateralismului și distanța crescândă dintre cei bogați și clasa muncitoare. Sinodalitatea e un antidot la polarizări.

Salvatore Cernuzio – Cetatea Vaticanului

14 septembrie 2025 – Vatican News. Rolul papei, pacea, apelul la dialog, sinodalitatea, identitatea sa americană și peruviană, dar și o aluzie despre echipa pentru care va ține la apropiatul Campionat mondial de fotbal sunt temele mai multor extrase ale interviului acordat de Leon al XIV-lea jurnalistei de la ”Crux”, Elise Ann Allen. Extrasele din primul interviu al pontificatului au fost anticipate astăzi de ”Crux” și ”El Comercio”. Colocviul, publicat pentru a 70-a aniversare a zilei de naștere a papei, însoțește volumul biografic ”Leon al XIV-lea: cetățean al lumii, misionar al secolului XXI” (León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI), care apare în spaniolă pe 18 septembrie a.c., la editura Penguin Perú. Edițiile în engleză și portugheză vor fi publicate mai târziu.

Între Statele Unite ale Americii și Peru

În interviu sunt cuprinse detalii inedite despre Robert Francis Prevost, începând cu dubla sa apartenență: la Statele Unite, țara natală, și la Peru, țara de misiune. ”Evident, sunt american și mă simt foarte american, dar iubesc mult și Peru, poporul peruvian. Am petrecut jumătate din viața mea de slujire în Peru, drept care perspectiva latinoamericană pentru mine este foarte prețioasă”.

”Am multe de învățat”

Leon al XIV-lea dă asigurări că are ”în fața sa încă un drum lung pentru a învăța” și se arată ”surprins” de faptul că, după 8 mai, a fost ”aruncat la nivelul de lider mondial”. ”Lumea”, afirmă el, ”știe de conversațiile telefonice sau de întâlnirile pe care le-am avut cu șefii de stat, de guvern și de țări”. Pontiful explică, de asemenea, că învață mult despre rolul diplomatic al Sfântului Scaun: ”toate acestea sunt lucruri noi pentru mine. Mă simt stimulat, dar nu depășit”.

Eforturile de pace ale Sfântului Scaun

La o întrebare despre războiul din Ucraina, papa Leon a răspuns că ”după acești ani de ucideri inutile de persoane de ambele părți – în acest conflict, dar și în celelalte – cred că persoanele trebuie să fie, într-un anumit fel, retrezite pentru a spune că există altă cale pentru a soluționa chestiunea”. Cât despre propunerea Vaticanului ca mediator de conflicte, cu posibilitatea de a găzdui negocieri între Rusia și Ucraina, afirmă că ”de când a început războiul, Sfântul Scaun a făcut mari eforturi pentru a păstra o poziție cu adevărat neutrală”.

Părților beligerante trebuie să li se spună: ”Acum, ajunge!”

Urgența de astăzi constă pentru papa în faptul că ”diferiți actori trebuie să exercite o presiune suficient de puternică pentru a spune părților beligerante: Acum, ajunge!”. ”Am o mare încredere în natura umană”, adaugă pontiful, care susține că omenirea are potențialul prin care poate ”să depășească violența și ura”.

Polarizări, crize și distanțări

Pontiful îndeamnă la dialog, observând că ”Organizația Națiunilor Unite ar trebui să fie locul unde sunt înfruntate multe dintre aceste chestiuni”, în schimb, ”cel puțin în acest moment, a pierdut capacitatea sa de a face persoanele să se întâlnească în jurul unor chestiuni multilaterale”. Într-adevăr, trăim în timpuri de polarizare, de pierdere a valorilor precum viața umană, familia și societatea, și se asistă la ”o distanțare din ce în ce mai mare, la nivelul de venituri, între clasa muncitoare și banii pe care îi primesc cei mai bogați”.

Sinodalitatea, pentru a merge înainte împreună

Papa a dedicat un spațiu amplu conceptului de sinodalitate prin care ”fiecare membru al Bisericii are o voce și un rol de îndeplinit prin intermediul rugăciunii, reflecției, printr-un proces”. Pentru papa Leon al XIV-lea, aceasta este o atitudine din care ”lumea de astăzi poate să învețe multe”. ”Nu este vorba de a încerca să transformăm Biserica într-un gen de guvern democratic pentru că, dacă ne uităm bine la multe țări din lumea de astăzi, democrația nu este neapărat soluția perfectă pentru orice lucru. Este vorba, mai degrabă, de a respecta și de a înțelege viața Bisericii drept ceea ce este și de a spune: trebuie să facem aceasta împreună”.

Cupa mondială la fotbal din 2026

Interviul face, de asemenea, o aluzie la Campionatul mondial de fotbal din 2026. Leon al XIV-lea afirmă că va ține ”probabil cu Peru, doar pentru legăturile afective”, dar în același timp este ”un mare suporter al Italiei”. Însă, a adăugat, ”ca papă, eu țin cu toate echipele”.