Leon XIV: Toate făpturile sunt iubite de Dumnezeu și demne de iubirea omului

Relația noastră cu întreaga creație a lui Dumnezeu este în centrul intenției de rugăciune a papei pentru luna septembrie a anului curent. Intenția se inspiră din Ziua mondială a creației, înființată de regretatul papă Francisc în urmă cu zece ani, și evidențiază că toate făpturile sunt iubite de Dumnezeu și demne de iubirea și respectul omului.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

2 septembrie 2025 – Vatican News. Rețeaua mondială de rugăciune a papei a difuzat marți, 2 septembrie a.c., un video cu intenția de rugăciune a Sfântului Părinte pentru luna septembrie, pe tema ”Pentru relația noastră cu toată creația”.

”Să ne rugăm”, este îndemnul transmis de Sfântul Părinte, ”pentru ca, inspiraţi de sfântul Francisc, să putem experimenta interdependenţa noastră cu toate creaturile, iubite de Dumnezeu şi demne de iubire şi respect”.

Îndemnul este însoțit de o rugăciune pe care papa Leon al XIV-lea o rostește în engleză. ”Doamne”, afirmă pontiful, ”tu iubești tot ceea ce ai creat și nimic nu există în afara misterului tău de blândețe. Orice făptură, oricât ar fi de mică, este rodul iubirii tale și are un loc în această lume. Chiar și viața cea mai simplă ori cea mai scurtă este învăluită de grija ta. Asemenea sfântului Francisc din Assisi, vrem să spunem și noi astăzi: Lăudat să fii, Domnul meu! Prin frumusețea creației tale, te dezvălui ca izvor de bunătate. Te rugăm: deschide ochii noștri ca să te recunoască, învățând din taina apropierii tale față de toată creația că lumea este infinit mai mult decât o problemă de rezolvat. Este un mister de contemplat cu gratitudine și speranță. Ajută-ne să descoperim prezența ta în toată creația pentru ca, recunoscând-o pe deplin, să simțim și să fim responsabili de această casă comună în care tu ne inviți să păzim, să respectăm și să ocrotim viața în toate formele și posibilitățile ei. Lăudat să fii, Doamne! Amin.”

De menționat că mesajul video care însoțește intenția de rugăciune a lunii este publicat de obicei la începutul acesteia, în special în contextul primei vineri a lunii, dedicată cinstirii Inimii Preasfinte a lui Isus.