Leon XIV, la ”Borgo Laudato Sì”: Noi nu suntem creatori, ci creaturi între creaturi

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

5 septembrie 2025 – Vatican News. ”Îngrijirea creației reprezintă o adevărată vocație pentru orice ființă umană, un angajament de îndeplinit în interiorul creației fără a uita niciodată că suntem creaturi printre creaturi, nu creatori”: a spus papa Leon al XIV-lea la ceremonia de inaugurare a Centrului de înaltă formare ”Borgo Laudato Sì” de la Castel Gandolfo, desfășurată în seara de vineri, 5 septembrie a.c., cu participarea mai multor studenți, formatori și reprezentanți ai Curiei romane.

Așa-numitul ”Borgo Laudato Sì” este un proiect promovat de Centrul de înaltă formare ”Laudato Sì”, o instituție științifică, educațională și socială angajată în formarea integrală a persoanei umane în spiritul principiilor enciclicei ”Laudato Sì”. Înființat în 2023 de regretatul papă Francisc, Centrul a primit ca misiune specifică susținerea a ”Borgo Laudato Sì” în interiorul Vilelor Pontificale de la Castel Gandolfo pornind de la trei linii formative principale: educația în spiritul ecologiei integrale, sustenabilitatea mediului și, în fine, economia circulară și generativă. ”Borgo Laudato Sì” inaugurat oficial de papa Leon XIV în 5 septembrie 2025 se extinde pe 35 de hectare de grădini și 20 de hectare de teren agricol, fiind ”casa” a peste trei mii de plante de trei sute de specii diferite.

La ceremonia de inaugurare, papa Leon XIV a făcut referință la pagina Evangheliei în care Isus îi îndeamnă pe discipolii săi să privească la păsările cerului și la crinii câmpului (Mt 6,26.28). ”Flora și fauna”, a remarcat papa vorbind despre învățătura lui Isus, ”sunt deseori protagoniste în parabolele sale. Dar în acest caz, avem un îndemn clar la observarea și contemplarea creației, acțiuni finalizate spre înțelegerea planului originar al Creatorului”. ”Îngrijirea creației, așadar, reprezintă o adevărată vocație pentru orice ființă umană, un angajament de îndeplinit în interiorul creației fără a uita niciodată că suntem creaturi între creaturi, nu creatori”.

Proiectul ”Borgo Laudato Sì”, a reluat papa, reprezintă una din inițiativele Bisericii menite să realizeze ”vocația de a fi custozi ai lucrării lui Dumnezeu” (exort. ap. Laudate Deum, nr. 217), o îndatorire angajantă, dar frumoasă și fascinantă care constituie ”un aspect primar al experienței creștine”. Mai mult, proiectul reprezintă ”o sămânță de speranță pe care papa Francisc ne-a lăsat-o moștenire, o sămânță care poate să aducă roade de dreptate și de pace (cf. Mesaj pentru a X-a Zi mondială de rugăciune pentru îngrijirea creației) dacă rămâne credincioasă propriului mandat, acela de a fi un model palpabil de gândire, structură și acțiune, în măsură să favorizeze convertirea ecologică prin educație și cateheză”.

”Ceea ce vedem astăzi”, a spus la finalul discursului său papa Leon XIV, ”este un rezumat de o frumusețe extraordinară în care spiritualitatea, natura, istoria, arta, munca și tehnologia înțeleg să locuiască armonios împreună. Aceasta este, în cele din urmă, ideea unui borgo: un loc de apropiere și proximitate convivială. Iar toate acesta nu pot să nu ne vorbească despre Dumnezeu”.