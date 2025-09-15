Leon XIV, augustinienilor: Fiți apostoli și mărturisitori ai Evangheliei!

”Iubiți ceea ce veți fi!”. Luni, 15 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a avut o întâlnire cu participanții la capitolul general al Ordinului Sfântului Augustin, din care a făcut parte din 1977, când a intrat ca novice, până în 2014, când a fost numit episcop. În discursul său, papa a vorbit despre vocații și formarea inițială, de studiul teologic și formarea intelectuală, de viața comunitară și apostolică și de vocația misionară a ordinului augustinian.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

15 septembrie 2025 – Vatican News. ”Pot să spun că mă simt acasă și că particip lăuntric și eu, în spirit de împărtășire spirituală, la cele pe care le trăiți în aceste zile”, a spus papa Leon al XIV-lea la întâlnirea pe care a avut-o luni, 15 septembrie a.c., cu participanții la capitolul general al Ordinului Sfântului Augustin, din care provine ca persoană consacrată. El însuși a fost prior general al ordinului său între anii 2001-2013 și, în virtutea acestei îndatoriri, moderator general al cunoscutului Institut Patristic ”Augustinianum” din Roma.

Lucrările celui de-al 188-lea capitol general din istoria de 750 de ani a ordinului augustinian au început pe 1 septembrie a.c., cu Sfânta Liturghie prezidată de papa Leon în bazilica ”Sfântul Augustin” din Roma, și se vor încheia pe 18 septembrie. La expirarea celui de-al doilea mandat al preotului spaniol Alejandro Moral Antón, a fost ales ca nou prior general al ordinului preotul Joseph Farrell, născut în 1963 în Statele Unite ale Americii. Pontiful a mulțumit în discursul său priorului general care și-a încheiat slujirea de conducere și l-a salutat priorul ales recent, spunând foștilor săi confrați că ”pentru această îndatorire atât de angajantă este necesară rugăciunea noastră, a tuturor”.

Un capitol general, a remarcat Sfântul Părinte, este ”o prețioasă ocazie de a ne ruga împreună și de a reflecta despre darul primit, actualitatea carismei și provocările ori problematicile care interpelează comunitatea”, în spirit de ascultare interioară a îndemnurilor Duhului Sfânt. ”A intra din nou în noi înșine”, a spus Sfântul Părinte, ”reînnoiește elanul spiritual și pastoral: se realizează o întoarcere la izvorul vieții religioase și al consacrării pentru a oferi lumină celor pe care Domnul i-a pus pe drumul nostru. Se descoperă din nou relația cu Domnul și cu frații propriei familii religioase pentru ca din această comuniune de iubire să putem primi inspirație și să înfruntăm mai bine chestiunile vieții comunitare și provocările apostolice”.

În continuarea amplului său discurs, papa a menționat tematicile principale abordate la lucrările capitolului general, precum vocațiile și formarea inițială, amintind îndemnul sfântului Augustin ”Iubiți ceea ce veți fi” (Discurs 216, 8), studiul teologic și formarea intelectuală, viața comunitară și activitatea apostolică și, în fine, vocația misionară a ordinului augustinian, spunând că ”spiritul misionar nu trebuie să se stingă. Vă îndemn să-l revigorați, amintindu-vă că misiunea evanghelizatoare la care suntem chemați cu toții cere mărturia unei bucurii smerite și simple, disponibilitatea la slujire și împărtășirea vieții poporului la care suntem trimiși”.

La încheiere, papa Leon al XIV-lea a invocat mijlocirea Fecioarei Maria și a sfântului Augustin, urându-le călugărilor augustinieni să continue lucrările capitolului „cu bucuria fraternă și cu inima dispusă la primirea îndemnurilor Duhului Sfânt. Mă rog pentru voi”, a menționat pontiful, ”pentru ca iubirea Domnului să inspire gândurile și activitățile voastre, făcându-vă apostoli și mărturisitori ai Evangheliei în lume”.